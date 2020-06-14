Пыллуаас – об июньской депортации: трагедия оставила неизгладимый след в душе нашего народа

«Сегодня – день памяти жертв депортаций. Это – день скорби, – сказал Пыллуаас в своем обращении. – Июньская депортация, последовавшие за этим военные годы, новые организованные коммунистическим режимом депортации в 1945, 1949 и 1951 годах оставили неизгладимый след. Пережитая трагедия тяжелой печатью въелась в души нашего народа. Она остается с нами из поколения в поколение».

По словам Пыллуааса, сегодня мы вспоминаем жертв этих трагических событий: пострадавших, погибших, вернувшихся и оставшихся. «Мы никогда не забудем и других жертв коммунизма. Ни одного! – сказал он. – Мы склоняем головы в память о каждом из них. Мы помним и вспоминаем, чтобы подобное никогда больше не повторилось и чтобы наши дети были счастливы в свободной стране, полной васильковых полей, которую оставили нам наши предки».

Спикер Рийгикогу также посетил инсталляцию «Вагон слез», установленную на площади Вабадузе Эстонским институтом прав человека.