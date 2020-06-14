Вс, 14.06.2020
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В Финляндии могут досрочно отменить связанные с коронавирусом постановления

Хельсинки.

ФОТО: Shutterstock

В Финляндии чрезвычайные меры, связанные с эпидемией коронавируса, действуют до конца этого месяца. Тем не менее, премьер-министр Санна Марин (СДП) считает возможным, что они будут отменены раньше, пишет Yle.

Правительство рассмотрит завтра, нужно ли продлить действие закона о черезвычайных полномочиях властей и останутся ли в силе постановления, принятые в чрезвычайной ситуации. По словам Марин, решения будут приняты, исходя из оценки экспертов.

"Чрезвычайное положение и статьи закона могут оставаться в силе только по необходимости. Если специалисты констатируют, что такой необходимости уже нет, правительство отменит соответствующие постановления еще до конца июня", - отметила Марин в радиоинтервью Yle.

По мнению премьер-министра, решение ввести в силу закон о черезвычайных полномочиях было правильным, так как в обычном законодательстве отсутствуют механизмы, требующиеся для борьбы с эпидемией коронавируса.

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