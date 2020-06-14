В Финляндии могут досрочно отменить связанные с коронавирусом постановления

Правительство рассмотрит завтра, нужно ли продлить действие закона о черезвычайных полномочиях властей и останутся ли в силе постановления, принятые в чрезвычайной ситуации. По словам Марин, решения будут приняты, исходя из оценки экспертов.

"Чрезвычайное положение и статьи закона могут оставаться в силе только по необходимости. Если специалисты констатируют, что такой необходимости уже нет, правительство отменит соответствующие постановления еще до конца июня", - отметила Марин в радиоинтервью Yle.