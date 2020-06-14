"Простое недоразумение". Польская армия по ошибке вторглась на территорию Чехии

Польские солдаты перешли пограничный мост через ручей Троя близ чешского города Пельгжимов, где выставили вооружённый пост у часовни, - телеканалу CNN рассказали в Министерстве иностранных дел Чехии.

Солдаты не подпускали к местных жителей, которые хотели посетить часовню, находящуюся на их земле.

Посольство Чехии в Варшаве немедленно известило своих коллег о казусе, и те заверили их в том, что это было "простое недоразумение".