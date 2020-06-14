Прокуратура не считает возможным обнародование кадров стрельбы в Лихула
По словам министра внутренних дел Марта Хельме, общественность должна увидеть видеозаписи стрельбы в Лихула, чтобы люди ощутили серьезность ситуации. Ляэнаская прокуратура такой вариант возможным не считает, пишет Postimees.
Хельме, который видел разные кадры произошедшего в Лихула, сказал, что увиденное было «очень жестким». По словам министра, после просмотра кадров нет слов, писал Postimees 11 июня.
«Я посоветовал некоторые отрывки показать общественности, чтобы люди осознали, какие безумные вещи могу произойти в обществе, когда у нас остаются какие-то незаполненные пробелы, связанные с ходатайствованием о разрешении на оружие. Прежде всего я учитываю оценку психиатра», - добавил он.
По словам пресс-секретаря Ляэнаской прокуратуры Лийви Рейнхольд, общественности не предоставят кадры. ««Прокуратура обнародует доказательства уголовного дела, включая видеозапись, на судебном заседании. В ходе продолжающегося расследования мы не считаем возможным публиковать такие материалы в СМИ», - прокомментировала она.