Прокуратура не считает возможным обнародование кадров стрельбы в Лихула

Хельме, который видел разные кадры произошедшего в Лихула, сказал, что увиденное было «очень жестким». По словам министра, после просмотра кадров нет слов, писал Postimees 11 июня.

«Я посоветовал некоторые отрывки показать общественности, чтобы люди осознали, какие безумные вещи могу произойти в обществе, когда у нас остаются какие-то незаполненные пробелы, связанные с ходатайствованием о разрешении на оружие. Прежде всего я учитываю оценку психиатра», - добавил он.