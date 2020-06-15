В разгар коронахаоса эстонка родила в Австралии ребенка

Стали покупать непопулярные овощи, такие как баклажаны и патиссоны, на которые не было особого спроса. Цена популярных овощей – брокколи, цветная капуста и картофель – увеличилась двое, зачастую их вообще возможно было не достать в магазинах. Вся наша вегетарианская семья мечтала о прежней реальности, когда на столе всегда имелись цветная капуста и брокколи.

Однажды я все-таки была вынуждена стоять в очереди перед открытием большого магазина. Движение к прилавку с туалетной бумагой регулировали два сотрудника магазина. Попасть туда можно было лишь с одной стороны и только тем, в чьей продуктовой тележке еще не было туалетной бумаги.

После родов моя гормональная система, вероятно, не полностью восстановилась, помню, как я общалась с одним из сотрудников магазина буквально со слезами на глазах. Я сказала ему, что после двух недель, проведенных дома вместе с новорожденным, мир кажется другим, ведь бои за туалетную бумагу, которые стали новой нормальностью и реальностью, кажутся неприемлемыми.

Кроме того, беспокойство вызывал приближающийся через пару недель визит старшего сына к врачу в местную региональную больницу. Поскольку мы покинули больницу спустя шесть часов после родов, в разгар вспышки COVID-19 мы должны были вернуться в это медицинское учреждение для проверки слуха малыша.

Прием у врат ада

Все двери и окна больницы были распахнуты, внутри гулял ветер, парковки были пусты, а по коридорам передвигалось беспрецедентно мало пациентов. Согласно официальной статистике, в тот период число пациентов с травмами и вызовов скорой помощи во всей Австралии сократилось на 25 процентов, также из-за подготовки к вспышке коронавируса прекратили проводить плановые операции.

Персонал больницы носил маски и другие средства индивидуальной защиты.

Лор открыл дверь, позвал нас в кабинет и сам продезинфицировал два стула – на котором я сидела с ребенком и на котором лежала моя сумка. Затем он извинился передо мной и снял трубку телефона, чтобы позвонить не явившимся на визит родителям.

Специалист попытался объяснить матери, насколько важно на раннем этапе проверить слух ее малыша. Он сказал, что помещения больницы и коридоры дезинфицируются лучше, чем раньше, и предложил варианты, как сделать ожидание приема врача максимально безопасным. «Дорогая пациентка, я очень хорошо понимаю ваши опасения», - попробовал он успокоить плачущую женщину, предложив ей в итоге поговорить с психологом. Но мать была безутешна.

После затянувшегося на полчаса телефонного разговора специалист стал проверять слух моего ребенка, а потом поблагодарил меня за визит. «Спасибо за ваше доверие к нашей больнице. Я это очень ценю», - подчеркнул он.

Создалось такое впечатление, что нас с ребенком будто бы приветствовали у врат ада, а потом с распростертыми объятиями приняли к себе. Безусловно, посещение больницы в то время имело свои риски, но мне казалось разумным все-таки прийти на проверку слуха, ведь в больнице было чисто, и тогда опасность заражения коронавирусом была для меня более вероятна в обычном магазине или в общественном транспорте.

У меня было больше шансов подцепить вирус при соприкосновении с продуктовой корзиной, чем при посещении больницы, и до визита мы это обсуждали в семье.

В конце мая многие австралийские дети могли вернуться в школы. Одна из школ Сиднея приветствовала детей воздушными шарами. ФОТО: Loren Elliott/Reuters/Scanpix

С момента вспышки в Австралии было диагностировано 7289 случаев заражения COVID-19, умерло 102 человека. Как и везде, сейчас здесь предпринимают осторожные шаги для восстановления экономики. Вместе с тем федеральное правительство предоставило штатам полную свободу в вопросе смягчения ограничений, действовать разрешено в соответствии с ситуация в конкретном месте.

После двухмесячного перерыва старшие сыновья вернулись в школу. И хотя детям тяжело соблюдать дистанцию, а школам поддерживать свободную от вирусов среду, мы все-таки решили, что в интересах психического здоровья семьи хорошо бы разлучаться хотя бы на несколько часов в день.