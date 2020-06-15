В разгар коронахаоса эстонка родила в Австралии ребенка

- В разгар коронапаники в семье проживающей в Перте эстонки родился третий ребенок
- У семьи не было еды и дезинфицирующих средств
- В магазинах шли бои за туалетную бумагу
- Врачи поблагодарили за то, что эстонка пришла с новорожденным на проверку
В середине марта, когда Австралия стала вводить первые жесткие ограничения с целью воспрепятствовать распространению коронавируса, в первую очередь, запретив въезд в страну туристам из Ирана, Южной Кореи и Италии и затем введя обязательный карантин для всех прибывающих, у правительства не было четкого представления, насколько широко COVID-19 успел уже распространиться по стране.
Люди пребывали в неведении, неведение в свою очередь провоцировало панику в магазинах. Безумная скупка средств первой необходимости и медикаментов вызвала эффект снежного кома: туалетная бумага и мука стали настолько востребованными, что спекулянты стали прилично зарабатывать, перепродавая их на черном рынке. Самым ценным подарком на день рождения стал набор, состоящий из рулона туалетной бумаги, мыла для рук и дезинфицирующего средства, рассказывает в Postimees Виктория Саар.
Именно в этот момент в нашей семье родился третий сын. За несколько дней наша жизнь перевернулась с ног на голову. Если обычно мы заказывали продукты на неделю по интернету, то кризис создал такой бешеный спрос, что торговые сети не могли справиться со снабжением людей необходимыми товарами.
Для Австралии весьма характерно то, что кризис не используется для устранения слабых мест, просто услуги, которые до этого хорошо функционировали, полностью закрываются. Позже восстановили услугу онлайн-покупок для пенсионеров и людей с ограниченной подвижностью, но на покупку многих товаров первой необходимости были наложены ограничения, а рис, макароны, измельченные помидоры и бобовые растения были труднодоступны.
И хотя в СМИ политики называли глупцами тех, кто сметал все с полог магазинов, и призывали прекратить продовольственную панику, никакие рациональные объяснения не могли остановить этот снежный ком.
Бои за бумагу
В тот момент правительство Австралии планировало держать школы открытыми минимум три недели до наступления школьных каникул. Но из-за новорожденного мы решили оставить двух старших сыновей дома, так как в связи с распространением коронавируса многое оставалось неясным.
В школе города Перт, где учатся наши сыновья, много азиатских детей. Некоторые из них недавно вернулись из-за границы, поэтому нам показалось разумным забрать детей из школы, чтобы снизить вероятность заражения. Сыновья, которым четыре и шесть лет, после школы просто не могли соблюдать дистанцию с новорожденным и имели привычку зацеловывать его с головы до пят.
Делать покупки с тремя детьми и стоять в очереди без маски еще до открытия магазина – это не тот опыт, который я хотела иметь. Но коронакризис настиг нас совершенно неожиданно и у нас дома не было дезинфицирующих средств, масок и запасов еды и туалетной бумаги. Работающий в крупной торговой сети знакомый смог добыть для нас упаковку туалетной бумаги, которая спасла нас в ситуации, когда товары первой необходимости кончались спустя десять минут после открытия магазинов.
В то же время дефицит в Австралии стал для нас, выросших в советское время людей, взглядом в прошлое.
Иногда мы шутили с мужем, что в магазин пойдет тот, кого не жалко. Старались посещать небольшие и непопулярные магазины и в странное время, иногда даже ночью. Это в свою очередь означало увеличение стоимости еженедельной продуктовой корзины со 180-200 до 300 долларов (со 110-120 до 180 евро).
Стали покупать непопулярные овощи, такие как баклажаны и патиссоны, на которые не было особого спроса. Цена популярных овощей – брокколи, цветная капуста и картофель – увеличилась двое, зачастую их вообще возможно было не достать в магазинах. Вся наша вегетарианская семья мечтала о прежней реальности, когда на столе всегда имелись цветная капуста и брокколи.
Однажды я все-таки была вынуждена стоять в очереди перед открытием большого магазина. Движение к прилавку с туалетной бумагой регулировали два сотрудника магазина. Попасть туда можно было лишь с одной стороны и только тем, в чьей продуктовой тележке еще не было туалетной бумаги.
После родов моя гормональная система, вероятно, не полностью восстановилась, помню, как я общалась с одним из сотрудников магазина буквально со слезами на глазах. Я сказала ему, что после двух недель, проведенных дома вместе с новорожденным, мир кажется другим, ведь бои за туалетную бумагу, которые стали новой нормальностью и реальностью, кажутся неприемлемыми.
Кроме того, беспокойство вызывал приближающийся через пару недель визит старшего сына к врачу в местную региональную больницу. Поскольку мы покинули больницу спустя шесть часов после родов, в разгар вспышки COVID-19 мы должны были вернуться в это медицинское учреждение для проверки слуха малыша.
Прием у врат ада
Все двери и окна больницы были распахнуты, внутри гулял ветер, парковки были пусты, а по коридорам передвигалось беспрецедентно мало пациентов. Согласно официальной статистике, в тот период число пациентов с травмами и вызовов скорой помощи во всей Австралии сократилось на 25 процентов, также из-за подготовки к вспышке коронавируса прекратили проводить плановые операции.
Персонал больницы носил маски и другие средства индивидуальной защиты.
Лор открыл дверь, позвал нас в кабинет и сам продезинфицировал два стула – на котором я сидела с ребенком и на котором лежала моя сумка. Затем он извинился передо мной и снял трубку телефона, чтобы позвонить не явившимся на визит родителям.
Специалист попытался объяснить матери, насколько важно на раннем этапе проверить слух ее малыша. Он сказал, что помещения больницы и коридоры дезинфицируются лучше, чем раньше, и предложил варианты, как сделать ожидание приема врача максимально безопасным. «Дорогая пациентка, я очень хорошо понимаю ваши опасения», - попробовал он успокоить плачущую женщину, предложив ей в итоге поговорить с психологом. Но мать была безутешна.
После затянувшегося на полчаса телефонного разговора специалист стал проверять слух моего ребенка, а потом поблагодарил меня за визит. «Спасибо за ваше доверие к нашей больнице. Я это очень ценю», - подчеркнул он.
Создалось такое впечатление, что нас с ребенком будто бы приветствовали у врат ада, а потом с распростертыми объятиями приняли к себе. Безусловно, посещение больницы в то время имело свои риски, но мне казалось разумным все-таки прийти на проверку слуха, ведь в больнице было чисто, и тогда опасность заражения коронавирусом была для меня более вероятна в обычном магазине или в общественном транспорте.
У меня было больше шансов подцепить вирус при соприкосновении с продуктовой корзиной, чем при посещении больницы, и до визита мы это обсуждали в семье.
С момента вспышки в Австралии было диагностировано 7289 случаев заражения COVID-19, умерло 102 человека. Как и везде, сейчас здесь предпринимают осторожные шаги для восстановления экономики. Вместе с тем федеральное правительство предоставило штатам полную свободу в вопросе смягчения ограничений, действовать разрешено в соответствии с ситуация в конкретном месте.
После двухмесячного перерыва старшие сыновья вернулись в школу. И хотя детям тяжело соблюдать дистанцию, а школам поддерживать свободную от вирусов среду, мы все-таки решили, что в интересах психического здоровья семьи хорошо бы разлучаться хотя бы на несколько часов в день.
COVID-19 и Австралия
* Въезд в страну разрешен только гражданам и постоянным жителям Австралии. При въезде в страну действует требование 14-дневного карантина.
* Транзит разрешен в пределах одного аэропорта. Если пассажир должен сменить аэропорт, ему придется провести 14 дней в карантине.
* В стране установлено требование о соблюдение дистанции в 1,5 метра. Жителям и гостям Австралии рекомендуется загрузить на мобильный телефон приложение CovidSafe.
* Ограничения на проведение мероприятий и сборы могут отличаться по штатам, все зависит от ситуации с коронавирусом в конкретном месте.
Источник: https://reisitargalt.vm.ee/