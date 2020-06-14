Вс, 14.06.2020
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Президент Польши заявил, что ЛГБТ хуже коммунизма

Анджей Дуда.

ФОТО: AGENCJA GAZETA/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда сказал в воскресенье в речи своей предвыборной кампании, что пропаганда ЛГБТ-движения хуже коммунизма, передает BBC.

По словам президента Польши, поколение его родителей в течение 40 лет боролось против коммунистической идеологии, не для того, чтобы появилась новая и еще более губительная идеология.

Президент заявил, что родители несут ответственность за сексуальное воспитание своих детей, и 10 июня Дуда подписал «Семейную хартию» предвыборных предложений, запрещающую освещение ЛГБТ-тем в школах, а однополым парам - вступать в брак или усыновлять детей.

Другой кандидат в президенты Роберт Бедронь, член «Левой партии» и ЛГБТ-активист считают хартию раскалывающим государство документом, напоминающим стандарты самых жестоких времен в Польше и Европе.

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