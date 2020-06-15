Карантинные ограничения в Эстонии с 15 июня сохраняются для туристов из четырех стран Европы

Требование двухнедельной самоизоляции с понедельника сохраняется для прибывающих в Эстонию из Швеции, Португалии, Великобритании и Бельгии, для туристов из остальных европейских стран ограничения не применяются, пишет Rus.ERR.
Правительство Эстонии 28 мая одобрило открытие границ с 1 июня для прибывающих из стран-членов ЕС, входящих в Шенгенскую зону государств, а также Великобритании.
Требование двухнедельной самоизоляции привязано к эпидемиологической ситуацией в стране, из которой они прибывают.
Если коэффициент распространения коронавируса в такой стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 15 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижение не применяются.