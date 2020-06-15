Фермеры, берущие на работу безработных, смогут подать заявки на пособие с 1 июля

Хотя заявки принимаются со следующего месяца, в Кассе страхования от безработицы уже сейчас рекомендуют уточнить, соответствует ли конкретный работник критериям получения нового пособия.

Касса просит работодателей обращаться к консультанту работодателей в своем уезде с соответствующим запросом, который может касаться как уже принятых на работу людей, так и работников, которых предприятие еще только хочет нанять. Консультант поможет определить круг работников, соответствующих критериям получения пособия.

Пособие по зарплате работникам сельхозсектора выплачивается работодателю, занимающемуся выращиванием ягод, фруктов или орехов, если он берет на работу зарегистрированного безработного, который на протяжении трех последних месяцев не работал или временно работал не более 30 дней.