Предприниматель отрицает захват домена keeleamet.ee

Томуск считает этот поступок попыткой вытянуть из государства деньги, поскольку информация о планах создания Языкового департамента начала распространяться в СМИ еще в прошлом году, и логично, что новый департамент захочет иметь в интернете домен со своим именем. В четверг руководитель Языковой инспекции отправил в Комиссию по рассмотрению споров о доменах Эстонского интернет-фонда письмо, в котором попросил передать домен с именем Языкового департаментам создающемуся государственному учреждению.

Член правления Pixest OÜ Гейр Пыдер считает подобную деятельность Языковой инспекции странной, поскольку государственное учреждение с ним не связывалось и о письме, отправленном в Комиссию по рассмотрению споров, он впервые услышал от Postimees.

«Это неправда, что я зарегистрировал домен Языкового департамента вперед учреждения и теперь хочу обогатиться за счет этого. Моей фирме принадлежит много доменов, keeleamet.ее – лишь один из них. Когда появилась идея создания Языкового департамента, ее авторы могли уже давно зарегистрировать на себя этот домен. Если бы они не тянули, им не пришлось бы теперь обвинять меня и искать возможность, чтобы заполучить его себе, по другим каналам», - сказал Пыдер, который когда-то был старейшиной волости Койги.

По словам бизнесмена, состоящего в рядах Партии реформ, это будет прецедентом, если комиссия решит отобрать зарегистрированный им домен и передать создаваемому Языковому департаменту.

«Давайте возьмем произвольный пример. Представим, что какое-то учреждение захочет назвать себя Postimees, и пользоваться доменом postimees.ee. Для этого оно обратиться в Комиссию по рассмотрению споров о доменах. Это же абсурд», - говорит Пыдер.

По договоренности готов отказаться от домена

По словам предпринимателя, он готов вести переговоры с Языковым департаментом: «Это же логично, что если кто-то проявляет интерес к принадлежащему мне домену, то он связывается со мной. Если точки соприкосновения имеются и условия подходят, можно достичь компромисса и прийти к договоренности».

Он не сказал, за какую сумму он был бы готов отказаться от этого домена: «Я не могу называть цифр, все это предположительно. Это вопрос переговоров и если кто-то готов их начать, то это нужно делать с тем, кто зарегистрировал, а не пытаться стать обладателем домена, используя юридические фишки».

Также и Ильмар Томуск не готов сказать, готов ли вообще создаваемый департамент платить за этот домен: «Вообще не хочет спекулировать на этой теме. Прежде всего, мы должны дождаться, что решит комиссия, тогда посмотрим, что делать дальше».

По словам руководителя Языковой инспекции, до отправки письма в Эстонский интернет-фонд он консультировался с юристами, которые считаю, что ходатайство небесперспективно. Он отметил, что Языковой департамент работал в Эстонии в период 1990-1997 годов, а с 1998 года учреждение называется Языковой инспекцией: «Поэтому начинающий в августе работу департамент является правопреемником нынешней Языковой инспекции и прежнего Языкового департамента».

Томуск добавил, что, естественно, первым предпочтением создаваемого департамента является домен keeleamet.ee, но он не обязательно должен совпадать с названием учреждения: «Если посмотреть на названия доменов эстонских учреждений, то используются, например, аббревиатуры, международные названия на иностранных языках. Например, доменом Министерства сельской жизни является agri.ee, а Министерства окружающей среды - envir.ee. Языковой департамент при необходимости может иметь сокращенный домен, например, keeleam.ee. Можно назвать, например, riigikeel.ee или eestikeeleamet.ee».

И фирма найдет применение домену

В случае если домен keeleamet.ee останется в собственности Pixest, и создаваемый департамент не захочет его выкупать, фирма найдет ему применение.

«Идей для его использования много, мы живем в постоянно меняющемся мире. У нас есть несколько доменов, которые мы используем в нашей деятельности, но есть и несколько доменов, которые были зарегистрированы для возможной последующей деятельности. В регистрации доменов нет ничего нового и противоправного, это делаем не только мы, но и другие предприятия. Есть фирмы, которые, например, живут за счет аренды доменов».