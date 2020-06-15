Эстонию давно пора скомпрометировать

Справедливости ради, впрочем, следует признать, что нынешние тишь да гладь в этом вопросе царили далеко не всегда. Ещё в марте, когда только обсуждалась возможность эмиссии долгосрочных облигаций, и речь шла «всего» об одном миллиарде евро, председатель правления Swedbank Investeerimisfondid Кристьян Тамла выразил на этот счет серьёзные сомнения, с изрядной долей уверенности предсказав Эстонии большие проблемы при размещении такого займа.

При этом эксперт аргументировал свою позицию тем, что даже государства, занимающие более высокие места в рейтинговой таблице кредитоспособности, сталкиваются в этой сфере с обостряющимися сложностями.

Однако эти прогнозы не поколебали решимость финансового командования страны пойти на риск и эмитировать свои облигации на международном рынке.

Жареный петух клюнет – так мужик и перекрестится

Может быть, это одно из немногих позитивных последствий всё той же пандемии (по принципу «нет худа без добра»): что оппозиция с коалицией научились, наконец, не грызться между собой по всякому поводу и безо всякого повода, а конструктивно решать возникающие перед страной проблемы? И когда надо, то и сообща. Если так, то уже ради одного этого стоило пережить хотя бы первую волну пандемии. Может быть, тогда и ко второй, а понадобится – то и к третьей, или сколько там будет этих волн, – мы сумеем прийти еще более подготовленными и сплоченными…

Впрочем, на самом деле ничего необычного в таком отсутствии разногласий нет. Потому что основной оппонент нынешнего правящего триумвирата – Партия реформ, будучи по своей сути партией праволиберального толка, является принципиальным сторонником допустимости дефицита госбюджета и взятия крупных долгосрочных кредитов, поскольку то и другое суть неотъемлемые признаки экономики государства, ориентированного на либеральные ценности.

В свой черёд соцдемы, может, и возражали бы против роста госдолга, но, поскольку в данной ситуации эти деньги главным образом предназначаются для выполнения социальных программ, то и у левых нет весомых аргументов против такого шага правительства.

Более удивительным в этой ситуации является тот факт, что на подобный шаг решилась коалиция, представляющая собою уникальный сплав социально ориентированной левоцентристской идеологии и более-менее оголтелого национал-консерватизма, крепко замешанного на правой идее сохранения не вполне представимых традиционных ценностей. А оба компонента этого сплава плохо монтируются с либеральными методами хозяйствования, резко отрицательно оценивая отклонения от платежного баланса в любую сторону, а также возводя в принцип житейскую сентенцию, порицающую кредит: «Берешь чужие и на время, а отдаешь свои – и навсегда!». Хотя что ж тут удивительного. Когда совершенно очевидным становится факт, что иного выхода, кроме заимствования, нет, то и на старые принципы можно забить.