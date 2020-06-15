Германия сняла вызванный пандемией погранконтроль

Ограничения действовали с середины марта. За это время полиция Германии не впустила в страну почти 200 000 человек, заявил накануне министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Кроме того, МИД Германии с 15 июня снимает действующие в связи с пандемией настоятельные рекомендации отказаться от поездок за границу. Предостережение от путешествий отменяется для 26 государств ЕС, Великобритании и четырех стран, входящих в Шенгенскую зону, но не являющихся членами Евросоюза: Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна. Еще для более 160 государств подобное предостережение продлено до конца августа.