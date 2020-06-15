Департамент статистики обратился с призывом к жителям Эстонии

Следующая перепись населения и жилого фонда будет проводиться в Эстонии в основном на основе государственных регистров. Для пополнения и улучшения качества баз данных проделана большая работа, которая продолжается в этом и следующем году, чтобы информация в регистрах была актуальной и правильной. Свой вклад в это всего несколькими кликами может внести каждый.

В Эстонии все государственные реестры оцифрованы, и различные государственные учреждения совместно работали над постоянным улучшением качества данных в регистрах. Например, информация о месте работы человека берется из данных коммерческого регистра, регистра налогооблагаемых лиц и регистра занятости. Тем не менее, информация о профессии человека поступает из государственной базы данных о персонале и заработной плате, а также из регистра занятости. Пробная перепись, проведенная в конце прошлого года на основе данных регистров, показала, что некоторые регистры все еще нуждаются в обновлении. В первую очередь это касается информации о месте проживания, образовании и родном языке людей.

В интересах точности данных каждый может убедиться, что место жительства, зарегистрированное в регистре населения, именно то, где человек фактически проживает. Также важно, чтобы указатели завершенного высшего образования, национальности и родного языка были в регистре правильными. Для входа в регистр требуется всего несколько минут, отмечает статдепертамент.

Важность правильно обозначенных данных о среде обитания была также продемонстрирована недавним чрезвычайным положением из-за распространения коронавируса. Чтобы найти и проинформировать людей, которые были в контакте с носителями вируса, и соблюдать ограничения на передвижение, было важно, чтобы у государства были правильные контактные данные живущих в Эстонии людей.

В Эстонии многие данные регистров уже использовались во время переписи населения и жилищного фонда 2011 года. То же самое было сделано в нескольких других странах, таких как Финляндия, Нидерланды, Австрия и Словения. Та же тенденция сохраняется, и многие страны хотят принять более рентабельные решения и перейти от переписи на основе регистров к переписи на основе регистров. Например, среди ближайших соседей Эстонии Финляндия, Латвия и Литва решили провести перепись 2021 года исключительно на основе регистра.