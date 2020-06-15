«Музыка 7 городов» приглашает в Ида-Вирумаа!

Фестиваль «Музыка 7 городов» – один из немногих фестивалей в Эстонии, которому удалось сохранить в условиях карантинных мер большую часть своей изначальной программы. Благодаря поддержке местных самоуправлений фестиваль состоится, несмотря на то, что гости из-за рубежа на этот раз приехать не смогут.

Спецпрограмма фестиваля представлена 11 выступлениями, которые пройдут на разных площадках Ида-Вирумаа со 2 по 18 июля. Публика получит замечательную возможность поближе познакомиться с известными эстонскими исполнителями нового поколения.

Наряду с хоровым коллективом Orthodox Singers, квартетом Райво Тафенау и этно-ансамблем Puuluup, зрителей порадуют своими выступлениями Вайко Эплик, Эрки Пярноя, Хелин Мари Ардер, Яан Пехк и многие другие. Ряд концертов – бесплатные!

Eesti Kontsert вместе со своими добрыми партнерами по региональному сотрудничеству предложит этим летом разнообразную программу, география фестиваля охватывает весь уезд. Ида-Вирумаа достоин того, чтобы его открыли для себя путешественники, на этот раз – вместе с артистами.

Зрителей ждут концертные площадки в самых необычных местах. Один из незабываемых музыкальных вечеров пройдет в туристическом центре Tulivee, раскинувшемся вокруг музея контрабанды спирта на самом берегу моря. Под музыку фестиваля можно будет также прогуляться по Нарвскому променаду на границе Эстонии, посетить шахтный музей Кохтла-Нымме, насладиться чудесным очарованием природы парка Тойла и ночным кинотеатром, а также побывать в уютном концертным зале Йыхви.