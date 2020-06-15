Фото: актер, обвиняющийся в сексуальном домогательстве к ребенку, предстал перед судом

В понедельник в Харьюском уездном суде начался суд над обвиняемым в сексуальном домогательстве к девочке младше десяти лет актером и организатором детских мероприятий Венно Лоосааром, для защиты интересов пострадавшей процесс пройдет за закрытыми дверями.
Лоосаар ранее заявлял BNS, что выдвинутое против него обвинение необоснованно и что речь идет о печальном недоразумении.
«Я 26 лет записывал детские передачи на телевидении, проводил детские мероприятия и концерты, я научился настраиваться на одну волну с детьми и у меня это хорошо получалось. Но у меня нет ни малейшего сексуального интереса к детям, моя совесть чиста», - заявил он.
По данным обвинения, у Лоосаара нашли также детскую порнографию — 19 фотографий и четыре видеофайла.