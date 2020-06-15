Пн, 15.06.2020
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  • Фото: актер, обвиняющийся в сексуальном домогательстве к ребенку, предстал перед судом

Фото: актер, обвиняющийся в сексуальном домогательстве к ребенку, предстал перед судом

В понедельник в Харьюском уездном суде начался суд над обвиняемым в сексуальном домогательстве к девочке младше десяти лет актером и организатором детских мероприятий Венно Лоосааром, для защиты интересов пострадавшей процесс пройдет за закрытыми дверями.

Лоосаар ранее заявлял BNS, что выдвинутое против него обвинение необоснованно и что речь идет о печальном недоразумении.

«Я 26 лет записывал детские передачи на телевидении, проводил детские мероприятия и концерты, я научился настраиваться на одну волну с детьми и у меня это хорошо получалось. Но у меня нет ни малейшего сексуального интереса к детям, моя совесть чиста», - заявил он.

По данным обвинения, у Лоосаара нашли также детскую порнографию — 19 фотографий и четыре видеофайла.

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