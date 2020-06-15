Благотворительный концерт «Песни для солдата» покажут в эфире Kanal 2

Пожертвования, которые будут собраны в ходе концерта, пойдут на поддержку образования и внеклассного развития детей тяжело раненых либо погибших эстонских солдат.

Пожертвования можно сделать по телефону. Позвонив 900 6705, вы пожертвуете пять евро. Позвонив по номеру 900 6715, пожертвуете 15 евро, а по номеру 900 6735 – 35 евро.

По словам патрона фонда, президента Эстонии Керски Кальюлайд, коронакризис показал, что жители Эстонии щедро делают пожертвования нуждающимся, которые из-за ЧС оказались в сложном положении. Но нельзя, добавила Кальюлайд, забывать и о тех, кто будет нуждаться в нашей помощи и после преодоления кризиса.

Концерт пройдет уже в девятый раз, однако из-за Covid-19 его организация в этом году будет несколько изменена: он пройдет в закрытом военном городке Тапа. На месте его будут смотреть солдаты-срочники и солдаты-союзники, находящиеся сейчас в Тапа. Транслировать концерт будет Kanal 2, который сейчас есть в свободном доступе для всех телезрителей Эстонии.