Американский гражданин получил в России большой срок за шпионаж

Пол Уилан получил 16 лет колонии по делу о попытке узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ. Бывший морской пехотинец не признал вину, передает РБК.
Судья огласил только резолютивную часть решения из-за того, что материалы засекречены.
48-летний Уилан работал директором по безопасности в компании-производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, в его обязанности входил контроль безопасности в подразделениях компании «в Мичигане и по всему миру». У BorgWarner были контракты в России, Уилан часто бывал в стране начиная с 2007 года, писала Washington Post. До BorgWarner Уилан работал в кадровом агентстве Kelly Services, а ранее с 1994 года служил в морской пехоте. Дважды (в 2004 и 2006 годах) был в Ираке, а в 2008 году был уволен из-за обвинений в воровстве, сообщало издание.
ФСБ задержала Уилана в Москве в декабре 2018 года, Guardian указывала, что это произошло через несколько недель после ареста в США россиянки Марии Бутиной по делу о заговоре против США и работе в качестве «агента Кремля».
Официально фабула дела Уилана не раскрывалась, дело слушалось в закрытом режиме. Известно, что, по версии следствия и гособвинения, Уилан, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В том числе 28 декабря 2018 года некий сотрудник российских спецслужб (по сведениям «Коммерсанта», майор управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ по фамилии Яценко) передал ему флешку со списком сотрудников одного из оперативных подразделений ведомства. Гособвинитель запрашивал для Уилана 18 лет колонии.