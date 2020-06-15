Американский гражданин получил в России большой срок за шпионаж

Судья огласил только резолютивную часть решения из-за того, что материалы засекречены.

48-летний Уилан работал директором по безопасности в компании-производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, в его обязанности входил контроль безопасности в подразделениях компании «в Мичигане и по всему миру». У BorgWarner были контракты в России, Уилан часто бывал в стране начиная с 2007 года, писала Washington Post. До BorgWarner Уилан работал в кадровом агентстве Kelly Services, а ранее с 1994 года служил в морской пехоте. Дважды (в 2004 и 2006 годах) был в Ираке, а в 2008 году был уволен из-за обвинений в воровстве, сообщало издание.

ФСБ задержала Уилана в Москве в декабре 2018 года, Guardian указывала, что это произошло через несколько недель после ареста в США россиянки Марии Бутиной по делу о заговоре против США и работе в качестве «агента Кремля».