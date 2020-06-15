Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

"Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас - сделать результат, полностью восстановить Сашу, выучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания", - заявил Плющенко ТАСС.

"Саша трудится. Она вообще большая молодец, большая труженица, поэтому все идет, на мой взгляд, неплохо, - рассказал он. - Сейчас у нас идет постановка программ, они практически готовы. Вы все увидите на контрольных прокатах, но мне кажется, что мы попали в точку в двух программах, в двух образах. Саша прекрасно владеет коньком, у нее прекрасная хореография, просто на это раньше не обращали внимание".