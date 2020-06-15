Пн, 15.06.2020
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  • Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Евгений Плющенко.

ФОТО: Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко после перехода в его школу Александры Трусовой получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, пишет Newsru.

Согласно документу Министерства спорта РФ, Плющенко будет тренировать национальную команду в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).

В апреле 2017 года Евгений открыл собственную школу фигурного катания. До этого статуса тренера сборной он не имел.

"Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас - сделать результат, полностью восстановить Сашу, выучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания", - заявил Плющенко ТАСС.

По словам наставника, работа над постановкой программ для Александры Трусовой практически завершена, и обе программы - это попадание в точку.

"Саша трудится. Она вообще большая молодец, большая труженица, поэтому все идет, на мой взгляд, неплохо, - рассказал он. - Сейчас у нас идет постановка программ, они практически готовы. Вы все увидите на контрольных прокатах, но мне кажется, что мы попали в точку в двух программах, в двух образах. Саша прекрасно владеет коньком, у нее прекрасная хореография, просто на это раньше не обращали внимание".

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