В Нарве открылся первый в странах Балтии ресторан KFC drive-in

По словам члена правления KFC директора по развитию Apollo Group Маури Дорбека, приготовления к открытию ресторана идут полным ходом. «Открытие еще одного заведения общепита способствует также развитию местной жизни – ресторан позволил Apollo Grupp создать 20 новых рабочих мест», – сказал Дорбек.

Следующий ресторан KFC откроется в тартуском торговом центре Lõunakeskus, который также принадлежит Astri Grupp. В настоящее время в странах Балтии существует восемь ресторанов KFC, три из них в Эстонии. Группа Apollo намерена продолжить свой сильный рост в регионе и открыть еще 20 ресторанов, создав в общей сложности 500 рабочих мест и сосредоточившись на предоставлении высокого качества.