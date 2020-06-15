Пн, 15.06.2020
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В Нарве открылся первый в странах Балтии ресторан KFC drive-in

KFC.

ФОТО: Shutterstock

Концерн Apollo Group открыл в понедельник  круглосуточный ресторан быстрого питания сети Kentucky Fried Chicken (KFC) в Нарве, в принадлежащем Astri Grupp торговом центре Fama Keskus. Это первый  Балтии ресторан KFC с возможностью drive-in.

По словам члена правления KFC директора по развитию Apollo Group Маури Дорбека, приготовления к открытию ресторана идут полным ходом. «Открытие еще одного заведения общепита способствует также развитию местной жизни – ресторан позволил Apollo Grupp создать 20 новых рабочих мест», – сказал Дорбек.

Следующий ресторан KFC откроется в тартуском торговом центре Lõunakeskus, который также принадлежит Astri Grupp. В настоящее время в странах Балтии существует восемь ресторанов KFC, три из них в Эстонии. Группа Apollo намерена продолжить свой сильный рост в регионе и открыть еще 20 ресторанов, создав в общей сложности 500 рабочих мест и сосредоточившись на предоставлении высокого качества.

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