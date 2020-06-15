Пн, 15.06.2020
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  • На минувшей неделе истребители НАТО восемь раз сопровождали самолеты РФ

На минувшей неделе истребители НАТО восемь раз сопровождали самолеты РФ

Истребители Eurofighter.

ФОТО: Sabine Siebold/Reuters

Истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования,  на прошлой неделе 8 раз поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой.

Как сообщило Министерство обороны в понедельник, один самолет "Ил-20" был зафиксирован 8 июня, еще по одному такому самолету фиксировалось 10 и 11 июня. 

Десятого июня также были опознаны шесть истребителей "Су-27" и два "Су-24МР", один самолет "Ан-26".

Часть самолетов следовала летным планам, была с включенным транспондерами и поддерживала связь с региональными диспетчерами. 

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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