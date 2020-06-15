Сотруднику Института Рагнара Нукрсе ТТУ предъявлено подозрение в возможном мошенничестве

BNS стало известно о том, что под подозрение попал профессор Института инноваций и э-управления Рагнара Нурксе ТТУ Роберт Криммер.

"13 мая бюро уголовных расследований Пыхьяской префектуры в рамках следствия по делу, возбужденном в августе прошлого года о возможном мошенничестве по неправомерному предоставлению льгот, предъявило подозрение сотруднику Института Рагнара Нурксе ТТУ, чтобы выяснить, целевым ли назначением использовано финансирование научного проекта, предоставленное Еврокомиссией",- сообщила BNS пресс-секретарь прокуратуры Марье Аава.

Пыхьяская окружная прокуратура в августе 2019 года возбудила уголовное дело с целью проверки сигналов о том, что из персонального бюджета проекта выплачена заработная плата сотрудникам университета, которые не участвовали в проекте или вклад которых в исследовательский проект был указан выше, чем был на самом деле.

По словам ведущего расследование окружного прокурора Марека Соомаа, в настоящее время существуют сомнения относительно заработной платы шести научных сотрудников. «В рамках уголовного разбирательства мы опросили свидетелей и пообщались с различными странами в рамках международного сотрудничества. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств, чтобы предъявить предварительные подозрения. Цель расследования состоит в том, чтобы определить, была ли обоснованно выплачена этим людям зарплата из персонального бюджета и соответствует ли это условиям проекта», - пояснил Соомаа.

«Мы предъявили подозрение сотруднику института, отвечавшему за отчетность и использование бюджетных средств проекта. 13 мая по санкции суда мы провели следственные действия на рабочем месте подозреваемого. Подозрение планировалось предъявить раньше, но из-за чрезвычайного положения следственные действия мы отложили. После анализа полученной из обыска информации примем решение о дальнейшем ходе следствия", - сказал прокурор.

В список следствия вошли трудовые отчисления людей и выплаты заработной платы в 2016-2019 годах. Уголовное дело возбуждено по статье 210 Пенитенциарного кодекса, касающейся мошенничества с предоставлением льгот. Следствие ведет бюро уголовных расследований Пыхьяской префектуры под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.