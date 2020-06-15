Спасательный департамент рассказал о самых опасных эстонских водоемах

«Нередко причиной того, почему человек утонул, является переоценка своих возможностей. Также люди часто не могут оценить то, насколько опасны небольшие водоемы. Особенно это заметно весной, когда берега водоемов мягкие и скользкие, и к сожалению, достаточно просто невнимательности или легкого падения, чтобы произошло несчастье. У более чем половины происшествий на воде особую роль сыграл алкоголь», - сказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

Чаще всего люди тонут в реках. За десять лет реки Эстонии забрали 128 человеческих жизней, в среднем 13 человек в год. Большинство подобных несчастий происходили весной или летом. Средний возраст утопленника 51 год. 80% утонувших в реках были мужчины. В более чем половине случаев люди были в алкогольном опьянении.

В озерах за последние 10 лет прервались 115 человеческих жизней. В среднем 12 человек в год и чаще всего летом. Средний возраст утопленника в озере 49 лет. 88% всех утонувших в озере были мужчины. В половине несчастных случаев люди были в состоянии алкогольного опьянения.

Море также является одним из опаснейших мест. За последние десять лет в нем утонуло 112 человек, в среднем 11 человек в год. Более половины случаев произошли летом. Средний возраст утопленника в море 52 года, большая часть утонувших, а именно 86%, были мужчины. Каждый третий утонувший – пожилой человек.

В прудах за десять лет утонули 72 человека, в среднем 7 человек в год. Большая часть происшествий случалась весной и летом. Средний возраст утопленника 56 лет. Каждая третья жертва пруда - это пожилой человек или ребенок. Именно пруды забирают больше всего детских жизней.

Канавы также являются опасными водоемами. За последние десять лет в них утонули 25 человек, в среднем три человека в год, чаще всего весной. Средний возраст утонувшего в канаве 59 лет, в 80% всех случаев жертвой канавы становились мужчины, а более половины утопленников были в алкогольном опьянении. Чаще всего человек поскальзывался и падал в воду.

Колодец тоже является водоемом. За десять лет в колодцах утонули 17 человек, что в среднем 2 человека в год. Средний возраст утонувшего 60 лет, и почти половина из них - пожилые люди. Главной причиной несчастья стало падение.

Несчастному случаю на крупном водоеме обычно предшествовало купание или рыбалка, в случае более мелких водоемов человек тонул из-за того, что поскользнулся или упал в воду.

Спасательный департамент призывает всех следить за тем, чтобы водоемы около вашего дома были безопасны. «Чтобы избежать падения в водоем, его по возможности нужно огородить забором, открытые колодцы закрыть, а крутые берега отчистить от мусора, чтобы они были видны», - объяснил Виркала. «Также мы призываем людей продумывать свои действия и создавать безопасные решения. При возможности лучше в водоем поставить насос, чтобы пожилому человеку не надо было нагнувшись набирать воду из колодца. Так можно избежать того, что он поскользнется и упадет», - добавил он.