Кандидат в губернаторы Токио пообещал избирателям отменить Олимпийские игры

"Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Токио. Первым пунктом моей предвыборной программы я сделал отмену Олимпиады в Токио. Учитывая ситуацию с коронавирусом в мире, проведение Игр в следующем году не представляется возможным. В случае победы я буду требовать отмены Олимпиады", - цитирует Ямамото местное агентство Kyodo .

В Японии не все рады Олимпиаде, которая была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Руководство Международного олимпийского комитета по-прежнему настаивает на варианте проведения соревнований со зрителями, чтобы не допустить больших финансовых потерь.

Кроме прочего, кандидат пообещал выплатить по 100 тысяч йен (934 доллара) каждому жителю столицы, чтобы поддержать их в период кризиса в связи с пандемией коронавируса.

Ex-actor Taro Yamamoto declares candidacy for #Tokyo governor racehttps://t.co/FS39gsjFOR — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) June 15, 2020