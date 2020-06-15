Нарва предпочитает одной сильной две средние госгимназии

Две школы еще больше увеличат раскол в обществе

Директор Кохтла-Ярвеской государственной гимназии Хендрик Агур. ФОТО: Tairo Lutter

С позиции опыта своей школы, руководство Кохтла-Ярвеской гимназии считает, что создание в Нарве гимназий с двумя языками обучения – это не очень хорошая идея, и мы советовали Министерству образования и науки изменить этот план, чтобы в Нарве все же была создана одна государственная гимназия.

И в Кохтла-Ярве большая часть школьников из семей с родным русским языком, и их предыдущее знание эстонского языка и опыт обучения на эстонском языке различается. Однако это не препятствует обучению на эстонском языке, в пропорции 60/40 или в каком-то ином виде.

В Кохтла-Ярвеской гимназии в первый учебный год обучение полностью на эстонском языке начали ученики 10 классов. 11-12 классы, которые пришли из закрывшихся школ с русским языком обучения, продолжили учиться по программе 60/40, а ученики, пришедшие из эстоноязычной гимназии, продолжают учиться полностью на эстонском языке.

Таким образом, у нас есть опыт учить один поток на эстонском языке, а другой (более старший) одновременно полностью на эстонском языке и по программе 60/40. Мы поняли, что такая организация обучения в одной школе совершенно возможна.

В разговорах об эстонской и частично русской, то есть системе 60/40, главным больше не является то, школой с каким языком обучения мы ее называем. Главное – обеспечить каждому ученику как можно более разнообразную языковую среду и возможности для саморазвития. Прежний выбор учеников можно поддерживать, опираясь на пройденные предметы при получении основного образования.

Мы хотим, чтобы основания создания Нарвской (-их) гимназии (-ий) не усугубили сегрегацию по домашнему языку учеников.

Из исследований мы знаем, что образование, разделенное по языку, может сформировать разрыв в обществе.

Мы знаем также и то, что дающееся в Эстонии в школах с разным языком обучения образование в значительной степени влияет на предрассудки, ценности и мировоззрение учеников. И хотя разница в языке обучения не должна, по сути, влиять на получение образования, имеются и различные аспекты: например, языковой барьер при дальнейшем выборе образования, общественная активность, толкование истории, гражданская активность и так далее.

Не стоит бояться, что ученики с разными программами обучения, или говорящие частично на разных языках, не смогут находиться в одной школе. Напротив – обучение людей с разными языками и культурным фоном помогает созданию общей школьной культуры через терпимость, понимание и совместную подготовку успешных жителей Эстонии.

С двумя разными гимназиями (полностью эстоноязычной и с программой 60/40) возникнет еще больший разрыв между эстонской и русской общинами. Умышленно их разделяя, и создавая совершенно отдельные учебные заведения, мы даем обществу сигнал о том, что есть «вы» и есть «мы», что не способствует единству народов и сближению общин.