Нарва предпочитает одной сильной две средние госгимназии

Пару лет назад договорились о том, что в Нарве простоят одну государственную гимназию, в которой будет организован учебный процесс по модели 60/40, то есть 60 процентов предметов станут преподавать на эстонском и 40 процентов на русском языках, и со временем доля эстонского языка увеличится. Теперь Министерство образования и науки решило, что в Нарве могло бы быть две государственные гимназии, то есть построят еще одну чисто эстонскую школу, пишет Postimees.
Однако компромисс может означать, что в итоге одна из нарвских госгимназий не сможет обеспечить молодым людям с родным русским языком прыжка в развитии, а для второй госгимназии, где не смогут обеспечить достаточного количества учеников, не будет обеспечено качество образования.
«Министерство образования и науки оповестило город Нарва о планах создать две государственные гимназии в начале этого года», - сказал мэр города Алексей Евграфов.
«Идея двигаться дальше таким образом получила серьезную поддержку, когда мы общались с представителями эстонской и русскоязычной общинами Нарвы и городской управой. Было совершенно ясно, лучше всего подходит вариант, чтобы построить в Нарве две государственные гимназии», - объяснила министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия).
«На данный момент в ходе переговоров обсудили именно строительство двух государственных гимназий на 720 учеников, языком обучения в госгимназиях является эстонский язык, но в одной из них учебный процесс в объеме до 40 процентов будет вестись на русском языке», - добавил мэр.
Две государственные гимназии покроют потребность Нарвы в гимназических местах в будущем, объяснило со своей стороны министерство.
По словам мэра Евграфова, стороны готовы подписать новый договор. Городское собрание Нарвы собралось 9 июня и выразило желание сохранить в Нарве по возможности больше школ с гимназической ступенью, то есть кроме государственных гимназий иметь муниципальные школы. Обсуждать договор с Министерство образования горсобрание будет осенью.
Для обеих нарвских госгимназий планируется построить новые учебные здания. Для одной из них уже проведен архитектурный конкурс, который выиграла работа архитекторов Salto, согласно которой нужно перестроить и достроить Нарвскую кесклиннаскую школу. Сейчас идет проектирование. Архитектурный конкурс для второй госгимназии объявят в ближайшее время, он охватит реконструкцию здания основной школы и строительство здания детского сада.
Эстонский язык просто так не услышишь
По плану министерства две Нарвские государственные гимназии будут вести тесное сотрудничество. «Порядок обучения создадут руководители школ и собранные ими команды, с привлечением общины и будущих учеников», - объяснил канцлер Министерства образования Мати Лайдметс.
Он объясняет решение о создании двух гимназий тем обстоятельством, что поскольку Нарва выделяется тем, что там меньше возможностей для изучения эстонского языка в естественной языковой среде, созданием государственных гимназий вносят вклад в расширение возможности получения качественного среднего образования, а также в подготовку гимназистов из иноязычных семей к получению эстоноязычного высшего образования.
По оценке руководи теля Фонда интеграции Ирене Кяосаар, созданием двух отдельных гимназий достижение это цели скорее отодвигается: «Где еще, если не в Нарве учебная работа должна вестись, прежде всего, на эстонском языке, поскольку в магазинах, в кино и в кафе услышать эстонский язык просто так не получится».
По словам Кяосаар, именно система образования и государство должны создать в школе эстоноязычную среду, которая обеспечит владение эстонским языком у молодежи на таком уровне, чтобы они могли дальше учиться в вузе в Эстонии, и беспрепятственно занимать те же должности, что и их эстоноязычные сверстники.
Опираясь на нынешнюю информацию, она считает, что решение Нарвы не продумано ни педагогически, ни по сути, и опирается на какие-то иные размышления: «Является ли это страхом получить вторую кохтла-ярвескую историю или свою лепту вносят приближающиеся местные выборы, этого я не знаю».
Министр Майлис Репс говорит, что в случае Нарвы нужно, прежде всего, учитывать, что речь идет о городе с чувствительным историческим фоном, на который государство должно обращать особое внимание.
«Долго рассуждали о том, как обеспечить лучшие возможности тем нарвским ученикам, которые готовы учиться полностью на эстонском языке, - объяснила Репс. - Явно прослеживается, что нет готовности перейти на одну большую школу, предполагается, что должна остаться альтернатива в лице небольшого учебного заведения».
Она добавила, что нарвские школы по закону являются эстоноязычными: «В обе госгимназии придут и ученики с родным русским языком, в обеих школах имеется цель, чтобы иноязычные абитуриенты выучили язык и чтобы они смогли продолжить образование в вузах».
Бывшая директор Нарвского колледжа Тартуского университета и заместитель председателя Социал-демократической партии Катри Райк, по ее словам, предполагала, что министерство и городская управа примут решение о двух госгимназиях. «У министра Репс есть причина бояться повторения истории Кохтла-Ярвеской гимназии. В действительности эстоноязычная гимназия не подходит большей части городских лидеров общественного мнения и большей части родителей, - объяснила Райк, по словам которой, городская управа пытается понравиться жителям города. – А маленькая эстонская община хочет свою школу, что по-человечески вполне понятно. Такое удобное решение, кажется, подходит всем».
«Я считаю, что речь идет не об удобном решении, а о решении, которое подходит всем», - ответила Репс. По словам министра, в двух разных по размерам школах проще найти подходящую среду для каждого ученика.
«Я бы даже развила тему: „создание государственной гимназии, как удобное решение“, опираясь на прежний опыт – насколько я помню, ни одна государственная гимназия не открылась достаточно удобно. В ее создании в любом месте Эстонии закодированы споры», - сказал Репс, припомнив Выру, Йыхви и Пайдет. «Не говоря об открытии кохтла-ярвеской школы, совпавшем с выборами, о которой вы упомянули в вопросе».
Теперь во всех упомянутых городах, по данным министерства, весьма довольны работой своей государственной гимназии.
В то же время, министр отметила, что Кохтла-Ярве и Нарва не одинаковые. Строительство двух школ в Кохтла-Ярве было нецелесообразным, но Нарве это решение поможет достичь успеха.
Уголок эстонской общины
По словам Катри Райк, эстонская гимназия, в которой в худшем случае останется 50 или 75 учеников, не может восприниматься всерьез с педагогической точки зрения: «Особенно странным является то, если эстонские дети окажутся в более худшей среде, чем их русские сверстники». Она добавила, что эстонские ученики явно останутся в отреставрированной основной школе: «Но нарвские эстонцы заслуживают лучшего. Сейчас светлые головы просто уезжают оттуда».
К тому моменту, когда государственная гимназия будет готова, в нее попадут 14-15 учеников из каждого потока. Как Ирене Кяосаар из Фонда интеграции, так и фанат Нарвы Катри Райк предполагают, что не все эти ученики продолжат учиться в гимназии, часть уйдет в профтехучилище.
Также мало гимназистов ожидается из Нарвской Ваналиннаской государственной школы с углубленным изучением языка. «Почему теперь они должны менять направление, если однажды уже выбрали хорошее эстоноязычное обучение вместе с изучением родного языка на высшем уровне?» - удивляется Кяосаар.
Министр Репс подчеркнула, что ученики государственных гимназий не должны делиться по национальности и родному языку, они должны делить только по желанию и интересам ученика: «В обеих школах уважают разные национальности и культуры, что является само собой разумеющимся в современном мире. В будущем две государственные гимназии, конечно, будут сотрудничать друг с другом».
По словам Ирене Кяосаар, деньги на строительство одной государственной гимназии можно было бы вложить в само образованием, чтобы обеспечить в Нарве единую эстоноязычную гимназию, где гарантирован очень хороший уровень образования и поддерживается обучение родному языку, будь-то эстонский или русский язык.
На проблему перехода на эстоноязычное образование внимание министерства обратили и руководители эстоноязычных ида-вирумааских школ в обращении к министру Репс, которое было отправлено 13 декабря прошлого года, и которым хотели найти решение ситуации, при которой в эстонские школы приходит все больше иноязычных детей с низким уровнем владения эстонского языка.
«В школы хотят отдать все больше таких детей, у которых нет необходимого для обучения на эстонском языке словарного запаса и общего понимания, поэтому учителю нужно менять методику и замедлять темп обучения», - отметили руководители 11 школ. В качестве одного решения они предложили дать дополнительные деньги, чтобы создать группы обучения языку и взять на работу дополнительных учителей.
Министр Репс заверила, что государство обращает на Ида-Вирумаа особое внимание. В Ида-Вирумаа учителям с родным русским языком государство дает возможность пройти курсы повышения уровня владения эстонским языком.
«Отлично заработал проект +1 учитель, в рамках которого в русскоязычные учебные группы и классы, кроме детских садов, теперь и в общеобразовательных школах добавляется учитель эстонского языка. Дополнительный эстоноязычный учитель очень помогает детям в обучении языку», - объяснила Репс.
План двух нарвских госгимназий
- Государственные гимназии начнут работу 1 сентября 2023 года.
- Конкурс на должности директоров школ объявят в следующем году. Одной из задач руководителей будет вербовка учителей.
- На строительство учебных зданий государственных гимназий будет потрачено 16-17 миллионов евро.
- Кроме того, Министерство образования поможет нарвским муниципальных школам 7,5 миллиона евро, чтобы Кесклиннаская гимназия и Нарвская эстонская гимназия получили современные учебные здания, построили новое здание детского сада и отреставрировали здание Нарвской Ваналиннаской государственной школы.
Две школы еще больше увеличат раскол в обществе
С позиции опыта своей школы, руководство Кохтла-Ярвеской гимназии считает, что создание в Нарве гимназий с двумя языками обучения – это не очень хорошая идея, и мы советовали Министерству образования и науки изменить этот план, чтобы в Нарве все же была создана одна государственная гимназия.
И в Кохтла-Ярве большая часть школьников из семей с родным русским языком, и их предыдущее знание эстонского языка и опыт обучения на эстонском языке различается. Однако это не препятствует обучению на эстонском языке, в пропорции 60/40 или в каком-то ином виде.
В Кохтла-Ярвеской гимназии в первый учебный год обучение полностью на эстонском языке начали ученики 10 классов. 11-12 классы, которые пришли из закрывшихся школ с русским языком обучения, продолжили учиться по программе 60/40, а ученики, пришедшие из эстоноязычной гимназии, продолжают учиться полностью на эстонском языке.
Таким образом, у нас есть опыт учить один поток на эстонском языке, а другой (более старший) одновременно полностью на эстонском языке и по программе 60/40. Мы поняли, что такая организация обучения в одной школе совершенно возможна.
В разговорах об эстонской и частично русской, то есть системе 60/40, главным больше не является то, школой с каким языком обучения мы ее называем. Главное – обеспечить каждому ученику как можно более разнообразную языковую среду и возможности для саморазвития. Прежний выбор учеников можно поддерживать, опираясь на пройденные предметы при получении основного образования.
Мы хотим, чтобы основания создания Нарвской (-их) гимназии (-ий) не усугубили сегрегацию по домашнему языку учеников.
Из исследований мы знаем, что образование, разделенное по языку, может сформировать разрыв в обществе.
Мы знаем также и то, что дающееся в Эстонии в школах с разным языком обучения образование в значительной степени влияет на предрассудки, ценности и мировоззрение учеников. И хотя разница в языке обучения не должна, по сути, влиять на получение образования, имеются и различные аспекты: например, языковой барьер при дальнейшем выборе образования, общественная активность, толкование истории, гражданская активность и так далее.
Не стоит бояться, что ученики с разными программами обучения, или говорящие частично на разных языках, не смогут находиться в одной школе. Напротив – обучение людей с разными языками и культурным фоном помогает созданию общей школьной культуры через терпимость, понимание и совместную подготовку успешных жителей Эстонии.
С двумя разными гимназиями (полностью эстоноязычной и с программой 60/40) возникнет еще больший разрыв между эстонской и русской общинами. Умышленно их разделяя, и создавая совершенно отдельные учебные заведения, мы даем обществу сигнал о том, что есть «вы» и есть «мы», что не способствует единству народов и сближению общин.