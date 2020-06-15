Трамвайный маршрут до Старого порта объединит Таллиннский порт, терминал Rail Baltica и аэропорт

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, число жителей Таллинна постоянно растет, однако пропускная способность городских улиц ограничена.

«Поэтому мы и сейчас, и в дальнейшем сосредоточимся как на развитии трамвайного сообщения, так и всей системы общественного транспорта, - сказал мэр. – Таллинн, как финалист конкурса «Зеленая столица 2022» несколько лет назад взял курс на то, чтобы внедрить «умный» и дружественный к окружающей среде общественный транспорт. Новый трамвайный маршрут также планируется с учетом приоритета общественного транспорта, в том числе автобусного движения, поскольку условия проекта предусматривают и обеспечение автобусного сообщения на всей протяженности маршрута. Создание быстрого трамвайного сообщения между аэропортом и Старым портом является одним из важнейших этапов развития городского пространства в районе Горхолла и Старого порта. Также это позитивно скажется на городском и государственном туристическом секторе, удобно и быстро объединяя морские и воздушные ворота Таллинна».

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, трамвайный маршрут до Старого порта – часть более масштабного улучшения транспортного сообщения посредством проекта Rail Baltica.

«Мы уже несколько лет можем добраться до аэропорта трамваем, и уже очевидно, что эта трамвайная линия нужна не только для проекта Rail Baltica, но и для Таллинна в целом, - отметил Таави Аас. – Полагаю, что новый маршрут станет еще более важным, поскольку мы создаем новое соединение для центра города и развивающегося района Адмиралтейского бассейна. Благодаря созданию нового трамвайного маршрута в будущем все виды транспорта будут стекаться к терминалу Юлемисте, который тем самым станет транспортной артерией».

Председатель правления Rail Baltic Estonia Тыну Грюнберг считает, что уже вторая трамвайная линия, финансируемая в рамках проекта Rail Baltica, придаст дополнительную ценность всему проекту.

«Для будущих пассажиров Rail Baltica это, безусловно, позитивное развитие, поскольку, говоря о новом трамвайном маршруте, мы говорим о продолжении проекта Rail Baltica, - сказал Грюнберг. – Строительные работы по быстрому железнодорожному сообщению уже в этом году получат серьезный толчок по всей Эстонии и есть надежда, что новой трамвайной линией можно будет пользоваться еще до завершения строительства основной трассы Rail Baltica».

Трамвайный маршрут до Старого порта пройдет по обычному маршруту от аэропорта до улицы Гонсиори, затем повернет на улицу Лайкмаа, и после пересечения Нарвского шоссе, выйдет на улицу Хобуяама. Через улицу Ахтри, пересекая улицу Лаэва, выйдет на улицу Куунари, а затем, по улице Кай, пассажиров доставят до терминала А. Там маршрут повернет обратно – будет пролегать по улице Лооги и улице Румби, затем по улице Курси дойдет до Пыхья-пст., и оттуда выйдет на Мере-пст., где будет соединен с уже имеющимися трамвайными линиями.

С отрезком нового маршрута можно ознакомиться здесь.

Составитель предварительного проекта должен учитывать различные требования, которые изложены в условиях проектирования. Например, необходимо провести ряд исследований, в том числе составить базовый топографо-геодезический план, провести геологические исследования, дендрологическую инвентаризацию, осуществить замеры уровня шума и движения и т.д. Срок подачи предварительных проектов на конкурс поставки – 16 июля 2020 года.