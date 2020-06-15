Опасно для жизни: армия предупреждает грибников

На обнесенный белыми столбиками полигон можно заходить в том случае, если на этой территории в данный момент учения не проводятся. Район, в котором ведется учебная стрельба, отмечен желтым и находиться там запрещено в любое время. По словам отвечающего за полигоны Сил обороны Эстонии майора Йоонаса Юрисаара, там могут быть неразорвавшиеся снаряды, что опасно для жизни.