Пекин пытается остановить новую вспышку COVID-19: в нескольких районах - строгая изоляция

Установлен режим изоляции в некоторых окрестностях, а также начата масштабная программа тестирования.

Сегодня, 15 июня, городские власти сообщили о 49 новых случаях заражения во всей стране, из них - 36 в Пекине, где с рынком «Синьфади» связана новая вспышка, которая вызвала обеспокоенность на счет второй волны распространения вируса.

Было сделано более 10 000 тестов, в том числе были проверены все посетители и работники Синьфади, которые находились на территории рынка в течение последней недели.

Власти также отметили, что планируется проверить 46 000 жителей этого района, в свою очередь строгие правила изоляции были установлены в некоторых окрестностях столицы.

Жителям других городов порекомендовали не ездить в Пекин.

Количество заболевших Covid-19 в Китае сейчас - 177, и это самый высокий показатель с начала мая. Состояние двоих больных оценивается как тяжелое.

«Синьфади» - крупнейший китайский сельскохозяйственный оптовый рынок.