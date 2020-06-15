«Русофобский бред»: Червиченко ответил бывшему футболисту «Спартака» Тармо Кинку

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал высказывание эстонского футболиста и экс-полузащитника москвичей Тармо Кинка о том, что руководитель клуба скептически отнесся к желанию главного тренера видеть его в команде, пишет "Чемпионат".
Ранее эстонский футболист заявил, что Червиченко не хотел подписывать с ним контракт из-за его национальной принадлежности. По словам Кинка, в его приглашении в клуб был заинтересован Олег Романцев.
«Видимо, есть что-то примороженное в том регионе. Романцев вообще не знал про существование Тармо Кинка. Единственным человеком, который хотел его купить, был я. У Кинка была неплохая левая нога. Его высказывание – русофобский бред. Завтра он скажет, что мы делали какие-то вычеты из-за того, что эстонец. Впрочем, ничего нового в рамках общей геополитики мы не услышали», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Кинк в 2003 году перебрался в «Спартак». За основную команду красно-белых экс-нападающий провёл два матча и в 2005 году вернулся в Эстонию.
Напомним, что ранее Тармо Кинк заявил в интервью изданию Eesti Päevaleht, что Олег Романцев, возглавлявший в начале 2000-х "Спартак", был заинтересован в подписании с ним контракта, но президент клуба, узнав, что речь идет об эстонском футболисте, выступил против, хотя, через несколько дней договор все же был подписан.