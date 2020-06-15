Wizz Air возобновляет полеты из Рижского аэропорта

Wizz Air будет выполнять полеты из Риги в Осло (Норвегия), Эйндховен (Нидерланды) и Дортмунд (Германия).

Сейчас из аэропорта "Рига" можно летать по 17 направлениям, работают четыре авиакомпании - Wizz Air, латвийская национальная авиакомпания airBaltic, немецкая Lufthansa и финская Finnair.

Аэропорт напоминает, что перед полетом нужно тщательно ознакомиться с требованиями эпидемиологической безопасности аэропорта, авиакомпании и целевой страны. Например, airBaltic не пускает на борт людей с температурой выше 37,8 градуса. В аэропорту нужно носить маску и соблюдать дистанцию.

Пассажиры, прибывающие из стран с 14-дневной заболеваемостью Covid-19 между 15 и 25 на 100 000 населения, должны соблюдать 14-дневную изоляцию, о чем они дают подписку при пересечении границы Латвии с указанием места самоизоляции.