Есть ли жизнь после COVID-19: вирус провоцирует необычные последствия, возможно, пожизненные

У некоторых пациентов короновирусная инфекция приводит к тяжелым последствиям, к реанимации, подключению к аппаратам ИВЛ, летальному исходу. У других протекает вообще бессимптомно и пока незаметно. Однако это не значит, что впоследствии переболевшие будут настолько же здоровы, как и до болезни.

Большинство заболевших выздоравливают примерно через три-четыре недели. Но что происходит с организмом дальше, еще только предстоит изучить медикам. Однако они заранее предупреждают: у COVID-19 могут быть весьма серьезные осложнения, которые могут остаться на всю жизнь.

Механизм воздействия коронавируса на нервные клетки пока не изучен. Заражение часто не ограничивается одной лишь инфекцией дыхательных органов и поражением легких. У значительного числа пациентов вирус поражает нервную систему, кровеносную систему, эндокринную систему, мозг...

Специалисты из Германии и Франции выяснили, что коронавирус способен проникать в клетки мозга через рецепторы ACE2 и с помощью нейропилина-1 (вырабатывается нервными клетками обонятельного эпителия). Коронавирус не может размножаться внутри клеток мозга, но при этом он может вызывать их массовую гибель и ускорять развитие нейродегенеративных болезней, сообщает «MedDaily».

К вирусу восприимчивы не только клетки эпителия (слизистой) органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, но и клетки ткани центральной нервной системы (ЦНС). Поэтому побочным эффектом такого воздействия оказываются нарушения центральной нервной системы, неврологические расстройства, психические расстройства, проблемы с легкими, мышечная слабость, почечная недостаточность, осложнения сердечно-сосудистой системы, тромбообразование...

При COVID-19 увеличивается риск нарушения свертываемости крови, что приводит к инсультам и отеку альвеол легких, возникает гипоксия.

У многих переболевших после полного исчезновения клинических симптомов сохраняется озноб вне зависимости от внешних условий.

Как рассказала «Комсомольской правде» врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова, у пациентов страдает центр терморегуляции. Пока невозможно определить, постоянное ли это нарушение или временное. Однако, как предупреждает Павлова, часть повреждений, к сожалению, будет иметь необратимый характер.

Минимум у половины больных коронавирусной пневмонией впоследствии возникают тяжелые тромботические осложнения. Тромбы закупоривают кровеносные сосуды, которые питают легкие, мозг, сердце, другие органы и ткани. Это повышает риск легочной эмболии, инсульта, инфаркта, тромбоза глубоких вен. Как долго сохраняется ускоренная свертываемость крови у переболевших COVID-19, пока не ясно.

Почечная недостаточность, сердечная недостаточность, проблемы с пищеварением, поражение печени - далеко не полный перечень побочных эффектов воздействия коронавируса.

Психические и неврологические расстройства также отнесены к последствиям коронавирусной инфекции. Однако это касается, в основном, пациентов, которых подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких. Так называемый ПИТ-синдром (ПИТ - после интенсивной терапии) проявляется у таких больных нарушением психики - человек становится тревожным, у него развивается посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, ухудшаются память, внимание и скорость мышления, падает скорость реакций, возникают трудности с обучением, привычной работой и выполнением повседневных задач.

У детей в результате коронавирусной инфекции может развиваться синдром Кавасаки - мультисистемное воспалительное явление в форме лихорадки, сыпи, шелушений, воспаленных глаз и распухших лимфоузлов. Наиболее подвержены ему младенцы и дети до пяти лет, но возможны и исключения.

Как рассказала КП директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева, новый опасный синдром встречается и у детей старшего возраста, и также сопровождается высокой температурой, сыпью, отеками, воспалением, поражающим кожу, глаза, сосуды и сердце, а также инфекционно-токсическим шоком.

Синдром опасен поражением артерий с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.