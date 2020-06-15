F-15 Eagle. Иллюстративное фото. ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP

Истребитель военно-воздушных сил США F-15 Eagle потерпел аварию над Северным морем около берегов Великобритании.

Катастрофа произошла в понедельник примерно в 09:40 по местному времени. Судьба летчика и причины инцидента пока неизвестны.

Предполагается, что катастрофа произошла в 74 морских милях от побережья Восточного Йоркшира.

Самолет принадлежал к 48-му истребительному авиационному крылу ВВС США, базирующемуся на британской авиабазе "Лейкенхит" в графстве Саффолк.

Он выполнял обычный тренировочный полет с одним пилотом на борту.

Официальный представитель британской службы береговой охраны сообщил, что на место происшествия отправлен вертолет и две спасательные лодки. Туда также направляются другие суда, находящиеся поблизости.

F-15 Eagle - всепогодный истребитель четвертого поколения, его скорость составляет 2,5 тыс. км/ч, вооружен ракетами "воздух-воздух" и автоматической пушкой, предназначенный для обеспечения господства в воздухе.