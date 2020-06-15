В Таллинне открывает двери новая гимназия

В сентябре этого года в Таллинне начинает работу новая частная гимназия, прием документов в которую уже открыт.
В 2020/2021 учебном году частная школа Edu Valem займется обучением школьников в гимназической ступени. Открытие гимназии станет продолжением многолетней работы основной ступени школы Edu Valem.
«Преимущество нашей школы – небольшое количество учеников в классе. Когда в классе до 15 человек, учитель может индивидуально подходить к каждому ученику, его учебному процессу и максимально учитывать персональные потребности», - сказала директор школы Edu Valem Наталья Реа.
Основная ступень школы Edu Valem впервые приняла учеников в 2011 году. Особое внимание в школе уделяется изучению точных наук и языков. Учебный процесс построен таким образом, чтобы развивать у учащихся навыки самостоятельной работы, уменьшая тем самым нагрузку на родителей.