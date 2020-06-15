Пн, 15.06.2020
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  • Популярная в Эстонии сеть магазинов одежды страдает от кризиса: продажи упали наполовину

Популярная в Эстонии сеть магазинов одежды страдает от кризиса: продажи упали наполовину

Магазин H&M в Великобритании

ФОТО: PA/Scanpix

Шведская розничная сеть по торговле одеждой H&M пережила резкое падение оборота за последние три месяца, пишет Postimees.

В период с марта по конец мая доход от продаж H&M составил 28,7 млрд шведских крон (2,7 млрд евро). Это вдвое меньше, чем за аналогичный период годом ранее, пишет Reuters. Однако аналитики опасались, что спад будет на миллиард крон глубже.

Акция H&M потеряла почти 25% своей стоимости в этом году, сегодня она упала на 1% и торгуется на Стокгольмской фондовой бирже на уровне 142 крон.

У фирмы Inditex, владельца Zara - крупнейшего конкурента H&M  - показатели немногим лучше - продажи упали на 44%. Однако эта фирма учитывала продажи в период с февраля по апрель, поэтому в течение месяца данные ритэйлеров были смещены относительно друг друга.

По мнению аналитиков, опрошенных Reuters, спрос на рынке модной одежды восстанавливается постепенно, в настоящее время быстрого роста не ожидается.

Положительным аспектом можно считать разве что рост продаж интернет-магазинов H&M: продажи выросли на 36% за последние три месяца. Однако 80% физических магазинов компании были закрыты во время карантина.

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