Популярная в Эстонии сеть магазинов одежды страдает от кризиса: продажи упали наполовину

В период с марта по конец мая доход от продаж H&M составил 28,7 млрд шведских крон (2,7 млрд евро). Это вдвое меньше, чем за аналогичный период годом ранее, пишет Reuters. Однако аналитики опасались, что спад будет на миллиард крон глубже.

Акция H&M потеряла почти 25% своей стоимости в этом году, сегодня она упала на 1% и торгуется на Стокгольмской фондовой бирже на уровне 142 крон.

У фирмы Inditex, владельца Zara - крупнейшего конкурента H&M - показатели немногим лучше - продажи упали на 44%. Однако эта фирма учитывала продажи в период с февраля по апрель, поэтому в течение месяца данные ритэйлеров были смещены относительно друг друга.

По мнению аналитиков, опрошенных Reuters, спрос на рынке модной одежды восстанавливается постепенно, в настоящее время быстрого роста не ожидается.