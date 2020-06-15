За полгода в Эстонии зафиксировали 5000 кибератак

Общая динамика отчетливо показывает, что обстановка с киберрисками в Латвии и Балтии в целом не изменилась из-за карантина — например, в Латвии выявили 10 000 кибератак, а в Литве 9700.

С ростом влияния мобильных платформ быстро растет и роль смартфонов в бизнесе и повседневной жизни. В этой связи киберпреступники все больше внимания уделяют распространению вредоносных программ и используемых для кибератак элементов, именно при кризисе повышая их активность. В определенных ситуациях правильно выбранное время может стать фактором успеха кибератаки — программа использует время, когда пользователи меняют свои привычки в области безопасности или на их телефонах не установлены надежные защитные приложения.

В годовом сравнении число кибератак не изменилось, что означает, что карантинные меры не повлияли на обстановку в сфере мобильных киберрисков в регионе. В месяц происходило около 1000 кибератак. Это объясняется тем обстоятельством, что мобильные платформы не зависят от физического местонахождения пользователя и их можно адаптировать к образу жизни.