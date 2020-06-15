Евростат: экспорт сокращался во всех трех Балтийских странах

В январе-апреле экспорт Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократился на 6% до 9 млрд евро, Латвии – на 1% до 4,4 млрд евро, а Эстонии – на 6% до 4,5 млрд евро, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистической службы Евросоюза.