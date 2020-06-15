Cтрельба в Лихула: одного из раненых детей выписали из больницы

По ее словам, второй пострадавший в результате стрельбы ребенок все еще находится в больнице, его состояние стабильное.

Трагический инцидент в Лихула произошел 6 июня, когда находившийся в наркотическом и алкогольном опьянении Микк Таррасте сначала застрелили мотоциклиста, а затем злоумышленник открыл огонь по автомобилю, в котором находились пять человек: погибла находившаяся за рулем женщина, а ее муж и двое из троих внуков были ранены.