Cтрельба в Лихула: одного из раненых детей выписали из больницы

Один из двоих детей, серьезно пострадавших в результате стрельбы в Лихула, вернулся домой, другому все еще требуется лечение в больнице, пишет Rus.ERR.
О том, был ли выписан 3-летний или 5-летний ребенок, пресс-секретарь Таллиннской детской больницы Тийа Эйер корреспонденту ERR говорить отказалась.
По ее словам, второй пострадавший в результате стрельбы ребенок все еще находится в больнице, его состояние стабильное.
Трагический инцидент в Лихула произошел 6 июня, когда находившийся в наркотическом и алкогольном опьянении Микк Таррасте сначала застрелили мотоциклиста, а затем злоумышленник открыл огонь по автомобилю, в котором находились пять человек: погибла находившаяся за рулем женщина, а ее муж и двое из троих внуков были ранены.