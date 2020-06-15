Судьба торгового центра Т1 зависит от решения двух экспертов

Pro Kapital Grupp хочет cанации владеющей торговым центром Т1 компании Tallinna Moekombinaat, но крупные инвесторы предприятия предпочли бы, чтобы компания обанкротилась. Кредиторы проголосовали против плана реорганизации, и поэтому 2 июня Moekombinaat подал в суд ходатайство об утверждении плана санации невзирая на результаты голосования кредиторов.

Теперь глава Pro Kapital Аллан Реммелькоор объявил, что суд решил поручить рассмотрение дела о санации двум экспертам, которые должны будут оценить план санации. Эксперты должны до 22 июля дать свою оценку. Если хотя бы один из экспертов сочтет, что реорганизация компании будет успешной, суд может утвердить план. Если нет, компании грозит банкротство.