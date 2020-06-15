Фото и видео ⟩ Поезд Elron сбил велосипедиста, который скончался на месте

Поезд Elron проезжал через Ракке. И хотя рядом с местом происшествия находилась остановка, он мчался на большой скорости. Велосипедист находился за грузовым поездом, поэтому не заметил приближающейся опасности. Речь идет о железнодорожном переезде со светофорами и шлагбаумом, которые были в рабочем состоянии. Как предполагается, велосипедист проезжал рядом с ними.