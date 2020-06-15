Попытка кражи привела к драке с продавцом: свидетели помогли задержать подозреваемого

Участковый Тартуского отделения полиции Алик Сяде сказал, что отреагировавшие на вызов полицейские выяснили на месте происшествия, что 40-летний мужчина зашел в магазин на улице Пухья и попытался уйти, не заплатив за товар. «Расторопный продавец пытался задержать мужчину, однако ему не хватило на это сил, и подозреваемый уже выходил из магазина, когда потасовку заметили два местных молодых человека. Они поспешили на помощь продавцу, привели мужчину обратно в магазин и удерживали там до приезда полиции», - рассказал участковый.