Попытка кражи привела к драке с продавцом: свидетели помогли задержать подозреваемого

14 июня вечером в Центр тревоги сообщили, что в поселке Пухья, волость Эльва, задержали мужчину лет сорока, который пытался украсть товар из магазина, пишет Tartu Postimees.
Участковый Тартуского отделения полиции Алик Сяде сказал, что отреагировавшие на вызов полицейские выяснили на месте происшествия, что 40-летний мужчина зашел в магазин на улице Пухья и попытался уйти, не заплатив за товар. «Расторопный продавец пытался задержать мужчину, однако ему не хватило на это сил, и подозреваемый уже выходил из магазина, когда потасовку заметили два местных молодых человека. Они поспешили на помощь продавцу, привели мужчину обратно в магазин и удерживали там до приезда полиции», - рассказал участковый.
Полицейские задержали мужчину в качеству подозреваемого и доставили для выяснения обстоятельств в участок. В его отношении начато производство.
Сяде выражает благодарность Тамору и Мартину, которые заметили драку у дверей магазина и бросились на помощь продавцу.