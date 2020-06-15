Ученые подсчитали, сколько смертей удалось избежать введением чрезвычайного положения

Проводившая исследование команда Лондонского Колледжа «Империал» сказала, что без закрытия стран «количество смертей могло быть огромным». Они признали, что лишь малая часть людей была заражена, а мир оказался в стадии «начала пандемии».

Влияние ограничений оценивали в 11 странах Европы до начала мая: Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

К тому времени в этих странах от коронавируса умерли около 130 000 человек.

Ученые использовали моделирование протекания болезни, чтобы предсказать, сколько смертей она могла за собой повлечь, если бы страны не закрыли. По их оценке, если бы не были взяты в использования такие меры, как закрытие предприятий, а людей не попросили бы оставаться дома, к 4 мая умерли бы 3,2 миллиона человек.

Это означает, что закрытие стран спасло около 3,1 миллиона человеческих жизней, в том числе 470 000 в Великобритании, 690 000 во Франции и 630 000 в Италии.