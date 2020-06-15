В июле Tallink откроет новый временный маршрут между Эстонией и Финляндией

Судоходный маршрут Таллинн-Турку откроется в понедельник 6 июля выходом из Таллинна и закончит работу 24 июля в Таллине, сообщила пресс-секретарь Tallink Grupp Катри Линк.

В течение трех недель судно Baltic Queen будет совершать по этому маршруту два рейса туда и обратно в неделю , что позволяет планировать отпуск как в Эстонии, так и в Финляндии, либо в виде коротких морских рейсов с одним днем в пункте назначения, либо в виде многодневных или даже многонедельных поездок в Эстонию или Финляндию.

Все отправления включают в себя кратковременный заход на Аландские острова, в порт Лонгнес, что гарантирует всем пассажирам возможность совершать покупки tax-free во время поездки.

«Желание открыть на лето маршрут Таллинн-Турку было в списке наших пассажиров в течение долгого времени, и специальные рождественские круизы между двумя городами в предыдущие годы всегда быстро распродавались. Взвесив различные возможности этого лета, в этот раз мы решили дать эстоноземельцам хорошую возможность познакомиться с достопримечательностями одного из старейших городов Финляндии и посетить популярную Страну Муми-троллей и исторический курортный город Наантали. А региону города Турку с его более чем 300 000 жителей мы предлагаем хорошую возможность посетить Эстонию благодаря прямому сообщению и провести там короткий или более длительный отпуск», - сказал Пааво Ныгене, председатель правления Tallink Group.