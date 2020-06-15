Москва высылает двух чешских дипломатов

Об этом решении объявили главе дипмиссии Витезславу Пивоньке, которого вызвали на Смоленскую площадь в понедельник утром.

Объявление дипломатов персонами нон грата стало ответом на недружественные действия Праги и высылку двух сотрудников посольства России в Чехии после «абсурдных и бездоказательных обвинений».

В МИД подчеркнули, что это делается по принципу взаимности и на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Скандал с ядом

В конце апреля еженедельник Respekt написал, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был яд рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые причастны к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

Чешское телевидение 10 мая сообщило, что речь идет об исполняющем обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрее Кончакове.

В свою очередь, премьер Чехии Андрей Бабиш 5 июня заявил, что один из сотрудников посольства России в Праге якобы целенаправленно заслал в Службу безопасности и информации выдуманную историю о запланированном нападении на чешских политиков. По словам председателя правительства, кроме лишней работы для спецслужб, этот человек создал проблемы для двусторонних отношений и навредил репутации России.