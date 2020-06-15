Туристка в маске. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Европейские страны продолжают смягчать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В Англии открываются непродовольственные магазины, Франция открывает границы с другими странами ЕС, а Испания принимает первых туристов из Германии - пока в качестве эксперимента. Самые важные новости о пандемии - в нашем ежедневном обзоре.

Английские магазины могут возобновить работу после почти трехмесячного перерыва при условии, что в них будут соблюдаться строгие меры социального дистанцирования.

Шопинг по новым правилам

Это подразумевает, что кассир должен быть огражден пластиковым экраном, а отметки на полу будут предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию в два метра.

Посетителей магазинов попросят брать товары в руки только в том случае, если они собираются их приобрести. Корзинки будут дезинфицировать после каждого использования.

В большинстве магазинов одежды примерочные будут закрыты. Книжные магазины пообещали отправлять в карантин книги, которые покупатели брали в руки, но не купили. В ювелирных магазинах появятся устройства с ультрафиолетом для дезинфекции продукции.

Британские власти по просьбе бизнес-сектора начали пересмотр правила о необходимости соблюдения двухметровой дистанции для предотвращения заражения коронавирусом. В июле, как ожидается, откроются рестораны, бары, кафе - их владельцы уверяют, что выполнение правила 2-х метров приведет к убыткам и банкротствам.

Воспользоваться общественным транспортом в Англии теперь можно только при наличии маски для лица. На станциях метро и железнодорожного транспорта будут дежурить полицейские, которые будут следить за выполнением правила.

За нарушение пассажиров могут не пропустить или выписать штраф на 100 фунтов. Исключение сделано для людей с ограниченными возможностями, тех, кому ношение маски противопоказано по состоянию здоровья, и детей до 11 лет. Обязательными маски отныне станут и в больницах.

Что происходит в ЕС

Во Франции по всей стране, включая Париж, открываются кафе и рестораны, а жители страны теперь могут отправиться в другие европейские страны. Также с понедельника разрешено посещать родственников в домах престарелых.

Еврокомиссия призвала страны ЕС снять ограничения на перемещения внутри союза с понедельника, но решились на это лишь некоторые из них. В их числе - Германия, Бельгия, Хорватия и Швейцария, которая, хотя и не входит в ЕС, является частью Шенгенской зоны. В эти страны можно въезжать без ограничений и без соблюдения двухнедельного карантина.

Чехия разрешила въезд и выезд в 26 стран, но ограничила передвижения с Бельгией, Португалией, Швецией и Британией.

Греция открыла границы и для некоторых стран, не входящих в ЕС, среди которых - Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

Испания готовится перезапустить свою туристическую индустрию и проводит эксперимент, в рамках которого почти 11 тыс. немецких туристов отправляются на двухнедельный отдых на Балеарские острова. Властям необходимо понять, как туристические компании смогут внедрить новые правила и ограничения, необходимые для предотвращения новой вспышки коронавируса. Испания планирует полностью открыться для туризма 1 июля.