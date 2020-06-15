На границах убирают барьеры: Европа активно открывается для внутреннего передвижения

В частности, открыться для всего мира собирается Испания. Между тем, Греция заявляет, что пока не пустит приезжих из стран с высоким уровнем распространения инфекции – Великобритании и США.

Также с 15 июня международные рейсы возобновляет Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил большую часть карантинных ограничений и пообещал сфокусироваться на восстановлении экономики в оставшиеся два года своего президентства, пишет РБК.

Запрет на въезд в шенгенскую зону и в Евросоюз был введен 17 марта и дважды продлевался. С середины мая некоторые страны — члены Европейского союза начали сообщать об односторонних решениях открыть границы как для граждан других стран ЕС, так и для граждан не входящих в союз стран. Так, Германия с 15 июня откроет границы с соседними странами, будут сняты контрольные пункты на границах с Австрией, Францией, Швейцарией, Италией и Данией. С 21 июня будет снят контроль для авиапассажиров из Испании. Как сообщило Министерство внутренних дел ФРГ, принятые решения означают, что граждане указанных стран смогут свободно въезжать в Германию без неотложной необходимости.

Одними из первых границы открыли страны Балтии – с 15 мая постоянные жители, а также люди с видом на жительство в Латвии, Эстонии или Литве могли свободно перемещаться между тремя странами Балтии.

Затем начала открывать границы Австрия. С 4 июня открыты границы страны с Германией, Швейцарией, Лихтенштейном, Словакией, Словенией, Венгрией и Чехией, а с 16 июня будет открыта граница с Италией. Гражданам Австрии будет не рекомендовано посещать Ломбардию — итальянский регион, наиболее пострадавший от распространения коронавируса.

Не хотят пока открывать границы для шведов и их непосредственные скандинавские соседи. Дания еще в конце мая объявила, что с 15 июня на определенных условиях будет пускать туристов из Германии, Норвегии и Исландии, но не из Швеции, пишет DW.

Дания закрыла въезд в страну из Швеции 14 марта – и пока открывать его для соседей не собирается

Затем последовала Финляндия, хотя ее связывают с западным соседом очень тесные отношения в самых разных сферах. Тем не менее 11 июня финский министр внутренних дел Мария Охисало, объявляя об отмене с 15 июня пограничного контроля на сухопутных, морских и воздушных маршрутах в Норвегию, Эстонию, Латвию, Литву, Данию и Исландию, сообщила: ситуация в Швеции, к сожалению, настолько плохая, что отказываться от действующих ограничений пока нельзя.