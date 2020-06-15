Увольнение. ФОТО: George Rudy/Shutterstock

Все заместители главного редактора газеты «Ведомости» объявили об увольнении в знак протеста против назначения главредом Андрея Шмарова. Все они работали в газете по меньшей мере 15 лет, а один - с самого основания.

Из газеты увольняются пять замов главного редактора - Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Кроме того, об уходе заявила и.о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова.

О том, что совет директоров «Бизнес ньюс медиа» (издатель «Ведомостей») утвердил кандидатуру Шмарова на пост главного редактора газеты, стало известно ранее в понедельник.

Редакция предлагала в качестве альтернативной кандидатуры руководителя партнерского проекта «Ведомостей» Анфису Воронину, однако совет директоров ее не поддержал.

«Андрей, к сожалению, не тот человек, которому стоит возглавлять "Ведомости". Мы об этом говорили давно. Мы пытались, убеждали, говорили аргументы. Нас не услышали. Это право собственника. В конце концов, он предприниматель, он берет на себя предпринимательский риск. А мы наемные сотрудники. У нас есть право с этим не согласиться», - сказал РИА Новости Дмитрий Симаков.

Шмаров заявил агентству, что комментировать уход коллег будет только после того, как подпишет их заявления. «Все они свободные люди. И каждый из них - фигура в журналистике», - сказал он.

Шмаров исполнял обязанности главного редактора «Ведомостей» с марта 2020 года. За это время у него уже несколько раз возникали конфликты с редакцией, в том числе из-за того, что он вносил правки в уже опубликованные материалы.

Шмаров - выходец из издательского дома «Коммерсант» и основатель журнала «Эксперт». Он стал и.о. главного редактора «Ведомостей» после того, как владельцы газеты объявили о ее продаже главе издательского дома «Версия» Константину Зятькову.

В конце мая Зятьков вышел из сделки и единственным владельцем газеты «Ведомости» стал основатель и главный редактор уральского агентства «ФедералПресс» Иван Еремин.

«Ведомости» - одно из ведущих деловых изданий страны, которое уделяет много внимания политике и зачастую резко высказывается в адрес Кремля.

Бывший собственник «Ведомостей» Демьян Кудрявцев приобрел газету в 2015 году после принятия закона, запрещающего иностранцам владеть в России более 20% СМИ. Позже собственником стала числиться его семья, поскольку у Кудрявцева есть израильское гражданство.