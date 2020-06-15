Из-за поломок кабеля электроэнергия в странах Балтии за неделю подорожала в 1,5 раза

С 8 по 14 июня в литовской ценовой зоне на торгах биржи Nord Pool электроэнергия стоила 45,23 евро. Такая же цена фиксировалось в Латвии и Эстонии.

"Седьмого июня по причине неполадке на шведской стороне выключилась перемычка NordBalt, а с понедельника по пятницу на плановый годовой ремонт была выведена перемычка с Финляндией Estlink 1. Кроме того, в начале недели прошли ремонты тепловых электростанций в Эстонии и Латвии, поэтому обстоятельства сложились не очень благоприятные", – отметил в пресс-релизе глава стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.