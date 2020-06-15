Из-за поломок кабеля электроэнергия в странах Балтии за неделю подорожала в 1,5 раза

На минувшей неделе цена на электроэнергию во всех трех Балтийских странах по сравнению с предыдущей неделей повысилась на 52 процента: этобыло обусловлено выключением морской перемычки ЛЭП между Литвой и Швецией NordBalt и прочими поломками в регионе, сообщил литовский оператор системной передачи Litgrid.
С 8 по 14 июня в литовской ценовой зоне на торгах биржи Nord Pool электроэнергия стоила 45,23 евро. Такая же цена фиксировалось в Латвии и Эстонии.
"Седьмого июня по причине неполадке на шведской стороне выключилась перемычка NordBalt, а с понедельника по пятницу на плановый годовой ремонт была выведена перемычка с Финляндией Estlink 1. Кроме того, в начале недели прошли ремонты тепловых электростанций в Эстонии и Латвии, поэтому обстоятельства сложились не очень благоприятные", – отметил в пресс-релизе глава стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.
Все же, по его словам средняя цена на электроэнергию в Балтийских странах на минувшей неделе не превышала действовавшую год назад (46,36 евро за мегаватт-час), хотя тогда основные смычки действовали без ограничений.