Олег Соколов. ФОТО: TASS/TASS

В Санкт-Петербурге начался суд над бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который в ноябре 2019 года убил свою девушку, студентку Анастасию Ещенко. Признать вину после оглашения обвинения историк отказался до «представления доказательств» и заявил, что намерен задать «очень серьезные и важные вопросы» родителям своей жертвы.

Убийство, совершенное Олегом Соколовым, стало одним из самых самых громких преступлений 2019 года. В ночь с 7 на 8 ноября он убил Анастасию Ещенко, с которой жил последние пять лет и отношения с которой начались, когда Анастасия перешла на третий курс.

После убийства Соколов распилил тело и по частям выбрасывал его в Мойку. В процессе он много пил и во время очередного похода с сумкой к реке не удержался и упал в воду.

Соколова спасли, при нем нашли пакет с женскими руками, а затем - при осмотре квартиры - женскую голову и тело.

Защита жалуется на травлю

В начале процесса Соколов в белой рубашке и белых перчатках в стеклянном «аквариуме» пожаловался на плохую слышимость. Судья Юлия Максименко заверила, что все микрофоны включены.

Слушания по делу Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга проводит в новом здании городского суда. Из-за пандемии процесс проходит без присутствия прессы, но официально транслируется в интернете.

Адвокат подсудимого Александр Почуев заявил об «элементах травли» своего подзащитного, о чем, по его мнению, свидетельствует «экспрессия» подачи информации о деле с «дополнительными ужасами». «Останки материалов дела до сих пор гуляют по интернету», - возмутился защитник.

Он представил заключение специалиста «о наличии травли» и просил суд прекратить трансляцию и закрыть процесс, либо допустить в зал «все СМИ».

«Я не юрист, но доверяю», - отреагировал на действия адвоката Соколов. Суд ходатайство отклонил, но обещал ставить вопрос о частичном закрытии заседаний при исследовании фотографий с места происшествия.

Подсудимый намерен допросить потерпевших

Потерпевшие - родители Анастасии Ещенко - живут в Краснодарском крае. Через своего адвоката Светлану Бакшееву они просили суд рассмотреть дело в их отсутствие.

Жестокое преступление «потрясло семью», говорится в ходатайстве Галины и Олега Ещенко. Они заявили, что категорически не желают взаимодействовать ни с Соколовым, ни с его адвокатом. У стороны защиты иная позиция. «Мы в любом случае хотим их допросить», заявил адвокат Почуев.

Суд напомнил, что потерпевшие свидетелями обвинения не являются. Соколов заявил, что к ним «обязательно будут очень серьезные и очень важные вопросы» о личности Анастасии Ещенко, без которых «следствие будет неполным».

После этого суд перешел к оглашению обвинительного заключения.

Признание вины отложено

Олег Соколов слушал обвинение сидя - опустив голову и сдвинув маску на подбородок. Он обвиняется в умышленном убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ (предусмотрено наказание от 6 до 15 лет лишения свободы) и незаконном хранении оружия по ч.1 статьи 222 УК РФ (до трех лет лишения свободы).

По версии обвинения, Соколов убил Анастасию Ещенко «в ходе конфликта на почве взаимной ревности».

В обвинительном заключении указано, что не позднее 8 ноября подсудимый приобрел обрез, сделанный из охотничьего карабина. Сначала он произвел выстрелы в лицо жертвы с близкой дистанции, затем сдавил и сломал шею, после чего, реализуя «преступный умысел с целью причинения смерти» подававшей признаки жизни девушке, сделал еще три выстрела в голову. Анастасия Ещенко скончалась на месте.

Далее прокурор огласил хронику событий: подсудимый в день убийства хранил труп до 22 часов, к утру расчленил его с использованием «пилы-ножовки, двух кухонных ножей и топора», а затем выбросил части тела в Мойку. При обыске в квартире была обнаружена голова потерпевшей.

После оглашения обвинительного заключения Соколов встал, придвинулся к стеклу и приложил руку к уху, чтобы лучше слышать вопросы суда.

Подтвердив, что обвинение ему понятно, подсудимый неожиданно отказался отвечать на вопрос, признает ли он вину - до «представления доказательств стороной обвинения».

Смена адвоката

Сразу после этого Соколов заявил, что отказывается от услуг своего адвоката Почуева, который защищал его с момента возбуждения дела. Соколов уточнил, что благодарен Почуеву, но теперь намерен заключить соглашение с адвокатом Сергеем Лукьяновым. Почуев заявил, что готов «сложить оружие» и выполнить волю клиента.

Заявление Соколова оказалось неожиданностью для суда. Неделю назад Лукьянов уже появился впервые в этом деле в качестве второго адвоката (о чем Почуев, по его утверждению, не был предупрежден) и попросил отложить начало процесса для свидания с подсудимым и ознакомления с вещественными доказательствами.

Заседание было отложено, но в итоге адвокат Лукьянов уведомил суд, что посетил Соколова в «Крестах», однако они не договорились и соглашение не заключили. Об этом судья уведомила участников в начале процесса.

На вопрос суда, что помешало Соколову заключить соглашение с Лукьяновым, историк ответил, что «юридических тонкостей не знает», но именно этот защитник, с которым он «очень хотел работать», попросил его «произвести действия» по отказу от прежнего адвоката.

Судья предупредила Соколова, что если он на этот раз не договорится с Лукьяновым, суд сам назначит ему нового адвоката.