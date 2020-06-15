Видео ⟩ Американский бомбардировщик совершил учебный полет над Таллинном

Сегодня около 2 часов дня американский стратегический бомбардировщик B-52 совершил учебный полет над Таллинном, пишет Postimees.
Это были совместные учения с силами обороны Эстонии, после которых вместе с двумя истребителями был выполнен 360-градусный полет над Таллинном.
«Бомбардировщик сопровождали истребитель ВВС Франции Mirage 2000-5 из Эмари и британский Eurofighter с авиабазы в литовском Шяуляе», - прокомментировала специалист по информации военно-воздушных сил Сигрид Паула Пукк.
B-52 уже выполнял тренировочные полеты над Таллинном. B-52 - самый большой бомбардировщик ВВС США, взятый на вооружение 65 лет назад. Он может нести до 27,5 тонн оружия и летать на скоростях, близких к скорости звука - до 1047 км/ч. Без дозаправки B-52 может пролететь до 16 000 километров и подняться на максимальную высоту до 15 километров. Максимальный вес бомбардировщика при взлете составляет 220 тонн.
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