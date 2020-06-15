Фото и видео ⟩ Совместный полет военной авиатехники трех стран над Эстонией произвел фурор

Это были совместные учения с силами обороны Эстонии, после которых вместе с двумя истребителями был выполнен 360-градусный полет над Таллинном.

B-52 уже выполнял тренировочные полеты над Таллинном. B-52 - самый большой бомбардировщик ВВС США, взятый на вооружение 65 лет назад. Он может нести до 27,5 тонн оружия и летать на скоростях, близких к скорости звука - до 1047 км/ч. Без дозаправки B-52 может пролететь до 16 000 километров и подняться на максимальную высоту до 15 километров. Максимальный вес бомбардировщика при взлете составляет 220 тонн.