Видео с Ярвевана-теэ ⟩ Внедорожник вылетел с дороги и сшиб три дерева

Сегодня утром двигавшийся по Ярвевана-теэ в Таллинне внедорожник с итальянскими номерами съехал с дороги и сшиб несколько деревьев. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила автомобиль, водитель которого скрылся, пишет Postimees.
В понедельник в 8:49 видеорегистратор читателя Postimees заснял, как белый Jeep Renegade отклоняется вправо, пересекает без включения поворотников два ряда, а затем запрыгивает на бордюр, едва не сбив столб электропередачи. Оказавшись на газоне, машина сбивает недавно посаженные деревья, на третьем из них она останавливается.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимов, сегодня утром полиция получила сообщение, что ехавший по Ярвевана-теэ в сторону Тартуского шоссе внедорожник с итальянскими номерами попал в ДТП.
«К сожалению, водителя машины мы там не обнаружили. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сказала Максимов.