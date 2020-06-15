Видео с Ярвевана-теэ ⟩ Внедорожник вылетел с дороги и сшиб три дерева

В понедельник в 8:49 видеорегистратор читателя Postimees заснял, как белый Jeep Renegade отклоняется вправо, пересекает без включения поворотников два ряда, а затем запрыгивает на бордюр, едва не сбив столб электропередачи. Оказавшись на газоне, машина сбивает недавно посаженные деревья, на третьем из них она останавливается.