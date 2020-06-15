В России скончалась лжехирург Алена Верди, уродовавшая своих пациенток

Ранее сообщалось, что она впала в кому, предположительно - из-за передозировки лекарственными препаратами.

Что стало причиной смерти, пока не сообщается. Тело направлено на судмедэкспертизу, пишет Newsru.com.

В реанимацию она попала еще 30 мая. По имеющейся информации, она получила большую дозу инсулина, что привело к гипогликемической коме. Кроме того, она принимала различные медицинские препараты, которые не были ей прописаны, и пила алкоголь. Женщину госпитализировали, но в сознание она уже не пришла. Все две недели она провела в реанимации подключенной к аппарату ИВЛ, так как самостоятельно дышать не могла - функция мозга была поражена.

Уголовное дело против Верди возбудили в Краснодаре в апреле 2019 года. Ей грозило лишение свободы на срок до шести лет. Лжехирурга обвиняли в нескольких эпизодах оказания медуслуг, которые не отвечали требованиям безопасности, а также повлекли тяжкий вред здоровью. Вину Верди признала в полном объеме.

Верди решила стать пластическим хирургом в 2013-2014 годах, но у нее не было необходимого образования. На Украине она нашла хирурга, который ее обучил. В 2015 году она переехала в Краснодар, начала оперировать самостоятельно, а руководству частной клиники предоставила поддельные документы. Всего у нее было три поддельных диплома о высшем образовании.

С марта 2015 по октябрь 2017 года Верди провела несколько операций на Кубани по абдоминопластике (коррекция живота), блефо- и риносептопластике (коррекция век и носа), эндоскопической подтяжке и другим видам пластики. А в краснодской клинике ООО «МХЦ «Эстетик-Мед» с 23 декабря 2016 года по 3 октябрь 2017 Верди сделала шесть пластических операций, причинив пациенткам тяжкий вред здоровью.